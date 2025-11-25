交通罰鍰75%進地方！林楚茵：要中央背國恥黑鍋，跟藍惡修財劃法同邏輯

政治中心／劉宇鈞報導

藝人陳為民近日在臉書曬出一張「台灣測速照相」地圖，表達對測速照相密度的不滿，他諷「比軍事基地和監獄密度都高」、「國恥」。民進黨立委林楚茵今（25）日說，交通罰鍰75%進到地方，要中央背「國恥」黑鍋，不就跟國民黨惡修財劃法同邏輯。

林楚茵表示，這兩天大家討論的交通罰單問題，她注意到了，要如何改進可以討論，但罰鍰進入哪裡的真相先釐清。很多人不知道，交通罰鍰「沒有進入中央」，也就是由地方政府當稅收。

林楚茵提到，測速照相、速限設計是否合理值得討論，但要建立在正確前提上。根據《道路交通違規罰鍰收入分配及運用辦法》的分配比例：地方政府：75%、處罰機關：24%、中央國庫：1%。

林楚茵指出，去年台北市交通罰鍰收入28.96億、台中市 28.97億，新北市則是測速照相機密度最高的縣市。法規要求將12%罰鍰收入用在「交通執法與交通安全改善」，其餘88%由地方政府自行運用。蔣萬安、盧秀燕等藍營首長一邊喊窮，實際手握龐大的罰鍰收入，這些錢有沒有真的用於改善交通？

林楚茵強調，中央推動交通安全政策，實際執行仰賴地方治理。測速照相是地方設置、罰鍰75%歸地方，卻要中央背「國恥」黑鍋，不就跟國民黨惡修《財劃法》同一套邏輯：拿錢不辦事，只要「財權」不要「事權」？

