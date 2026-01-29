交通船失控衝華僑市場撞毀欄杆 海產店女客人逃不及受傷

吃飯驚魂記！有民眾到屏東華僑市場享用午餐，突然一艘交通船朝他們撞了過來，嚇得民眾驚慌逃竄。其中一名19歲女子被船隻撞毀的欄杆給波及，導致她手肘擦挫傷，所幸無大礙。航運公司則回應疑似機件出問題才釀禍。

民眾到屏東華僑市場用餐，第一道菜剛端上桌，突然間一艘交通船朝著他們撞了過來，所有人驚慌逃竄，欄杆整個被撞凹。其中一名19歲女子被船隻撞毀的欄杆給波及，導致她手肘擦挫傷，被送往醫院。

欄杆整個被撞凹。圖／台視新聞

廣告 廣告

海產店的欄杆毀損，現場拉起封鎖線，民眾只能在另一頭用餐確保安全，好險受傷民眾沒有大礙，業者已包紅包給對方壓壓驚。而肇事的船隻則停在碼頭邊，船頭有明顯擦撞過的痕跡，航運公司則解釋是出海試船回程時疑似機械故障才釀禍，究竟是出問題還要調查。

屏東／蘇世偉、王晨瀧、王夢婷 責任編輯／施佳宜

更多台視新聞網報導

澎湖交通船驚魂！旅客行動電源爆炸變火球 乘客嚇壞尖叫

羞辱韓女星爭議燒！澎湖阿家生蠔遭爆停業 老闆哭喊：又不是為非作歹

澎湖颳11級強風 澎湖縣交通船今起停航2天 空中航班暫不受影響