交通費省一半！健保署攜手小黃公車 打造偏鄉居家醫療新模式

【健康醫療網／記者陳靖安報導】偏鄉地區的居民若有醫療需求，常會面臨「看得到醫師，卻叫不到交通」的困境，現在終於有了新突破！中央健康保險署南區業務組組長林純美指出，健保署與交通單位整合資源合作，共同推動第一個由小黃公車接送醫療團隊到宅服務的試辦計畫，為長期失能、無法外出的患者打開就醫新通道，提升偏鄉地區病患就醫可近性，更為家屬省下近一半的交通費用。

偏鄉就醫路遠又花錢 小黃公車補貼里程降低往診交通壓力

林純美組長指出，過去偏鄉民眾如果要往返市區就醫，路途都非常艱辛，若使用醫療團隊到宅服務，交通費又往往得由家屬全額負擔，尤其在高雄左鎮區等偏遠地區，光單趟車資動輒近千元，對長期依賴居家醫療的家庭，是一筆不小的壓力。

有鑑於此，健保署積極透過獎勵誘因鼓勵醫師出診，並進一步與交通單位整合資源合作。林純美組長提到，醫護人員搭乘小黃公車前往服務，車資比照一般民眾使用電子票證搭乘公共運輸的標準，基本里程（8公里）內的費用，由交通局編列預算補貼，大幅減少居家醫療團隊往診的交通費支出。

醫護搭小黃深入社區 居醫交通成本降獲家屬好評

林純美組長表示，實際運作上述模式後，發現效果與回饋很不錯。住在將軍區的李小姐就向團隊分享，過去父親接受居家醫療，每月需負擔約 150 至 200 元的交通費，如今透過小黃公車接送醫護人員，每次可省下一半費用，「長期下來真的差很多，不只省錢也更方便。」

健保署試辦有望擴大範圍 盼跨域合作邁向「醫療無礙」

林純美組長表示，偏鄉民眾為看病除了得忍受舟車勞頓，還得面對交通費壓力。健保署希望從提升誘因，獎勵醫師深入社區提供巡迴與到宅醫療；再透過交通單位協助，讓醫療服務能真正到位。因為目前的試辦運作效果正面，未來將持續擴大試辦範圍，盼讓更多偏鄉地區病患受惠，朝「醫療無礙」目標邁進。

