交通運具維安 陳世凱：與警政署合作加強戒備巡邏

（中央社記者李先鳳花蓮縣22日電）張文隨機殺人案震驚社會，元旦、春節等年節人潮湧現，交通部長陳世凱今天說，跟警政署通力合作，所有交通運具，包含機場、港口、旅運中心、車站等都會加強戒備與巡邏。

陳世凱今天上午到花蓮光復鄉視察台9線馬太鞍溪橋重建狀況時，回應媒體提問時表示，台北發生隨機殺人事件之後，隨即跟警政署通力合作，並且請警政署協助，不管是航警、港警、或鐵警，都已經在各個場站加強巡邏跟戒備，這幾天民眾應該都有看到。

陳世凱說，「在車站周邊、或者人潮聚集的地方，我們都看到相當多的警力，在協助維持治安跟維持秩序。」針對跨年，會有比較多的活動、人潮聚集的活動，已搜集資料提供給警政署，透過員警的力量，及民安、保全的力量，也請各單位能夠增加保全的力量，讓所有在跨年前後參加活動的民眾都能夠放心、安心。（編輯：李淑華）1141222