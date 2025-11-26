「交通違規未繳」詐騙電子郵件 高雄區監理所籲提高警覺

記者鍾和風/高雄報導

詐騙集團經常以電子郵件（E-mail）假冒「交通違規罰鍰未繳」通知，引誘民眾點擊連結繳費，進而竊取信用卡及金融帳戶資料，造成財產損失。高雄區監理所強調，「交通違規罰鍰不會以電子郵件方式通知繳納」，凡收到交通違規罰鍰未繳電子郵件，一律為詐騙訊息，請勿點擊任何連結，以免落入詐騙陷阱。

為防堵詐騙集團假冒政府名義發送「簡訊」，高雄區監理所也提醒民眾可透過三步驟快速判斷真假。第一步，政府簡訊發送號碼為「111」。第二步，內容開頭會顯示「收訊者手機末三碼」。第三步，內容開頭會顯示「發送機關名稱」。透過三步驟驗證缺一不可，可以協助民眾有效辨識簡訊真偽，降低受騙風險。

詐騙集團經常以電子郵件（E-mail）假冒「交通違規罰鍰未繳」通知。(圖/高雄區監理所提供)

高雄區監理所表示，監理機關發送的簡訊僅為業務提醒性質，絕對不會要求輸入個資或引導點擊連結繳費，且政府機關網站網址皆以「gov.tw」結尾，務必仔細核對網址，以避免誤入詐騙網站。如有收到交通違規或汽車燃料使用費繳納簡訊，務必不要直接點擊簡訊之連結繳費，也不要在不明網站輸入個人資料。

高雄區監理所呼籲，請民眾務必提高警覺，不輕信未經查證的電子郵件或簡訊，以保障個人資料與財產安全，如有疑慮，可撥打警政署「165 反詐騙專線」直接諮詢。