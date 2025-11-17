「交通違規未繳」郵件都是詐騙！詐團冒用監理所發釣魚郵件 她因「沒有車」逃過一劫

詐騙猖獗，連議員都險被騙！國民黨台北市議員游淑慧曝，收到以假亂真的「監理所」詐騙郵件，要不是他沒車，否則差點就上當，他感嘆「我那小小多詐騙的國家」，政府除了提醒之外，能不能舉全國之力、全力打詐。

事實上，類似的詐騙手法已經出現許久，由於詐騙集團頻繁冒用，公路局已於8月時，全面停止使用電子郵件通知民眾交通違規未繳罰鍰等相關資訊，降低民眾誤觸釣魚郵件的風險及避免受騙上當。

詐騙集團以假亂真議員險被騙

游淑慧發文表示，自己收到一封郵件，以假亂真到讓他直接用郵件中的連結去查詢有自己有無罰單，打開網頁後，網頁畫面也跟監理服務高度相似，直到他再次確認郵件內容通知是違停事件，「我沒有車、何來的違停？」

游淑慧指出，詐騙網址「http://mvds-twapp.net」，其中，「mvds」確實是交通部監理服務網的縮寫但沒有政府網頁的「.gov」，正版的是「https://www.mvdis.gov.tw/」，於是他直接搜尋交通部監理服務網官網登錄查詢，確認果然通知郵件和網頁連結都是詐騙資訊。

「連我都差點被騙」，游淑慧表示，公務員出身的他都難以辨認，所以特別發文提醒，或許很多人會覺得只有900元，而且違停多少會發生，所以就不疑有他，收到任何繳費資訊都要「停、看、查」。

游淑慧提醒，收到訊息須先停下來思考，看清訊息內容，如果有網頁連結要看清楚網址，查google關鍵字，看有沒有類似的詐騙已經被揭露過。

公路局：收到交通違規未繳郵件都是詐騙

公路局8月時表示，由於使用電子郵件無須費用，還可大量發送，已成為詐騙集團最常利用的手段之一，一般民眾往往難以從寄件者名稱或主旨辨識信件真，因此全面停止使用電子郵件通知民眾交通違規未繳罰鍰等相關資訊。

公路局提醒，雖然停用電子郵件通知交通違規未繳服務，民眾仍可透過下載監理服務APP、至監理服務網查詢或洽公路局用路人服務中心0800-231-035免費電話或各監理所站查詢相關違規資料；若為六都地方政府管轄之交通違規，則請洽六都裁決中心（處）等方式查詢，以維護自身權益避免受騙。