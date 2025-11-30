台灣遍地開花的測速照相，在藝人陳為民痛斥「國恥」後成為網友熱議焦點，包括駕駛人違規成為常態、速限是否合理、日益增加的罰單數量卻不見事故數降低、交通罰鍰成為政府小金庫等討論不一而足。

難道台灣駕駛人就這麼愛違規？大家都這麼喜歡超速？其實關鍵與交通法規不符人性有很大關係。

其實在其他學問也都有類似的論述，如大家琅琅上口的「徒法不足以自行」出自《孟子‧離婁上》，它的前一句「徒善不足以為政」，兩者相輔相成，將「法」與「善」（強調合理性、正當性）做為搭配而成經典。

又比如在政治學中提及，統治權要符合正當性、合理性、合法性；在法學界，同樣也有「法不罰眾」這句話，強調制定法律時必須符合人性，否則若眾人皆不遵守，法的權威性將受到嚴重挑戰。

一般來說，現行道路速限是依據工程設計規範的速限再減10而設置，如一般市郊道路會以時速60公里為設計基準，到工程單位完工交給管理單位，速限就變成以50為限。

問題是，工程單位是以「大型車」行駛的最高速限設計，民眾多是開轎車、騎機車而非駕駛大型車，原始工程時速60已經算慢的，交通法規又降為50，極不符人性，這讓一般用路人怎能容易遵行接受？又速限任由地方民代施壓而降低，一出事故不問原因就先降速限、插測速照相，讓情況更為惡化。

檢討速限有其必要。若真有降速需求，首先應從交通工程著手，劃設視覺標線、改變路型讓駕駛人一眼望去就自動降速，而非插測速照相機，用事後的罰單是無法預防當下可能發生的事故。

台灣成為行人地獄，根本原因是為政者把問題歸咎於駕駛人，卻不檢討不合理的交通工程設計。唯有符合人性的交通法規，才能打破拚命違規、拚命處罰、卻繼續肇事的惡性循環，減少輪下冤魂。（作者為資深媒體人）