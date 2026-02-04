交通部下半年擬開放「駕艙機車」 駕駛需有「這證照」

即時中心／徐子為報導



據了解，交通部擬開放「三輪機車」（駕艙機車），領用機車牌，不過駕駛需有小型車以上駕照，路權比照小型車，但不得行駛國道及快速公路，最快下半年開放。





交通部近日預告修正「道路交通安全規則」部分條文修正草案，規劃開放具封閉式車室、方向盤式轉向系統的三輪機車。



交通部說明，這類三輪機車在國內已有運行實績，其車身具包覆性，有較高安全性，且其車身小有較高機動性，可提供民眾多元運具選擇。交通部與相關用路人團體討論後獲共識，因此於近日預告，正式徵詢社會各界意見。



交通部也指出，三輪機車稱作駕艙機車，車輛種類將比照歐洲跟日本「定位為機車」，領用機車車牌。



不過，交通部透露，三輪機車的駕駛資格參考日本，需領有小型車以上駕駛執照，行駛路權比照小型車行駛規定，但不得行駛高速公路及快速公路。



另外，根據規定，若持機車駕照使用三輪機車，可罰6000元到1萬2000元罰鍰，若無照駕駛則可處6000元到3萬6000元罰鍰。

原文出處：快新聞／三輪機車要上路了！交通部擬開放「駕艙機車」 路權比照小型車

