交通部不滿意！1至8月交通事故1819死 最高縣市曝
交通部公布今年1至8月全台交通事故數據，整體死亡人數仍以台南市213人最多，且與去年和前年基準年比較增幅仍是全台最高，行人死亡較基準年增5人，以高雄、新北及台中最多。交通部表示，對整體數據仍不滿意須持續改善，台南死亡已有下降趨勢，另分析台中與高雄行人死亡情形，以高齡者居多，主要肇因為車輛未停讓與行人違規穿越道路。
交通部路政及道安司長吳東凌說明，今年1至8月全台交通事故死亡1819人，與去年同期相比減少119人，降幅6.1％，與前年基準年比較減少170人，降幅8.5％，目前對此數據仍不滿意，須持續努力。
檢視各項重要指標死亡數，吳東凌表示，1至8月機車事故死亡1101人、高齡者死亡765人、酒駕造成死亡95人、兒少死亡41人、行人死亡227人，大部分都較去年和前年有下降趨勢，其中酒駕與前年相比下降45.7％降幅最高，但較遺憾的是，行人死亡與前年相比增加5人，增幅2.3％。
針對各縣市死亡數，吳東凌指出，大部分縣市交通死亡人數持續下降，但基隆、竹縣、嘉市、台南有增加，其中台南市213人與去年和前年相比，都是增加最多的縣市，分別增加31人與21人。
各縣市行人死亡部分則以台中、高雄、新北、嘉縣與雲林有增加趨勢，其中以高雄和台中增加較多，高雄行人死亡27人與去年和前年相比分別增加6人與13人、台中行人死亡41人與去年和前年相比分別增加6人與10人，其餘縣市下降趨勢明顯。
吳東凌說，另以每10萬人整體死亡數分析，前三名為屏東縣、雲林縣及宜蘭縣，行人死亡前三名則是嘉義市、嘉義縣及台中市。
吳東凌提到，交通部在道安改善，特別是工程面向，很努力在做，無論軟硬體，如標誌標線或號誌等改善，進度都很順暢且超前。
交通部政務次長陳彥伯指出，距離死亡年降7％目標還差約1％距離，不管中央或地方，大家都還要持續努力，行人死亡仍是目前加強防治重點，各縣市政府正積極朝向如何降低死亡人數來努力。
針對台南市死亡數增幅仍高，吳東凌說明，台南數據已有改善，因前面幾個月數字量體較高，從追蹤數據來看，每月有在下降，最終要下降仍需要一點時間。
談及台中市行人死亡增加，吳東凌分析，1至8月行人路口死亡占43.9％、路段死亡占53.7％；死亡比例以對肇車種，汽車63％、機車32％；行人死亡以年齡層分，65至74歲占29％、75至84歲27％、85歲以上17％，顯示當地行人死亡與高齡者有很強關聯性；事故發生時段集中在晨峰與昏峰；行人死亡主要肇因則包括車輛未停讓29％、行人未依標誌標線穿越道路24％、車輛未依規定減速5％。
對於高雄市行人死亡分析，路口死亡占66.7％、路段死亡33.9％；對肇車種以機車52％、汽車44％；行人死亡年齡層以65至74歲占41％、75至84歲22％、55至64歲19％；事故時段集中20至22時與4至6時；行人死亡主要肇因則包括分心駕駛26％、車輛未停讓22％、行人未依號誌穿越道路15％。
吳東凌強調，目前仍有車輛路口未停讓與行人違規穿越道路等情形，仍要呼籲不管是行人或駕駛，皆應遵守交通規則，避免事故發生。
★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！
