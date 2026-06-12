交通部人事大風吹！觀光、民航、航港8官員調動

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交通部轄下觀光、民航及航港單位共有8名官員調整職務。示意圖。（本報資料照片）

因應交通部運研所副所長蘇振維、交通部參事陳進生退休，交通部轄下觀光、民航及航港單位共有8名官員調整職務，其中觀光署副署長黃勢芳調任交通部參事，由交通部參事王圳宏接任副署長；民航局副局長方志文也調任交通部參事，主秘楊國峯升任副局長。

交通部轄下單位這波人事調動包括觀光署副署長黃勢芳調任交通部參事、交通部參事王圳宏調任觀光署副署長、民航局副局長方志文調任交通部參事、民航局主任秘書楊國峯升任民航局副局長、民航局航政司技正鄭鴻政接任民航局主任秘書、航港局副局長陳賓權則接任交通部運研所副所長、航港局主任秘書饒智平升任航港局副局長、交通部航政司副司長盧清泉接任航港局主任秘書。

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另外，交通部航政司副司長職務則將先由航政司簡任技正段維萍代理該職務。

黃勢芳曾參與高速鐵路建設，擔任過台灣鐵路管理局副總工程司、阿里山森林鐵路管理處長，在觀光署任內參與國際行銷、景區發展及旅遊推廣。王圳宏過去基隆市交通處長調升至交通部，具交通工程、環境規劃與公共事務等領域背景。

方志文是交通部民航局體系基層出身，歷任多項核心管理職，熟稔國內飛航監理與機場場站建設。楊國峯則是民航局內部基層出身，資歷完整的資深文官，深耕機場的場站管理、營運，參與多項國家級航空建設與綠色轉型。

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