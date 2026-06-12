交通部人事大風吹！觀光、民航、航港8官員調動
因應交通部運研所副所長蘇振維、交通部參事陳進生退休，交通部轄下觀光、民航及航港單位共有8名官員調整職務，其中觀光署副署長黃勢芳調任交通部參事，由交通部參事王圳宏接任副署長；民航局副局長方志文也調任交通部參事，主秘楊國峯升任副局長。
交通部轄下單位這波人事調動包括觀光署副署長黃勢芳調任交通部參事、交通部參事王圳宏調任觀光署副署長、民航局副局長方志文調任交通部參事、民航局主任秘書楊國峯升任民航局副局長、民航局航政司技正鄭鴻政接任民航局主任秘書、航港局副局長陳賓權則接任交通部運研所副所長、航港局主任秘書饒智平升任航港局副局長、交通部航政司副司長盧清泉接任航港局主任秘書。
另外，交通部航政司副司長職務則將先由航政司簡任技正段維萍代理該職務。
黃勢芳曾參與高速鐵路建設，擔任過台灣鐵路管理局副總工程司、阿里山森林鐵路管理處長，在觀光署任內參與國際行銷、景區發展及旅遊推廣。王圳宏過去基隆市交通處長調升至交通部，具交通工程、環境規劃與公共事務等領域背景。
方志文是交通部民航局體系基層出身，歷任多項核心管理職，熟稔國內飛航監理與機場場站建設。楊國峯則是民航局內部基層出身，資歷完整的資深文官，深耕機場的場站管理、營運，參與多項國家級航空建設與綠色轉型。
其他人也在看
又有韭菜翻車！旺矽、新日興、欣興遭違約交割7034萬元
旺矽（6223）今（12）日被券商永豐萬盛通報違約交割，金額1207萬元。
見兒媳把剩菜擺面前！婆婆下意識「1舉動」太反常 全網羨慕：滿滿的愛
綜合陸媒報導，這段畫面由兒媳親自拍攝並分享至社群平台，短時間內獲得超過18萬人按讚，引發大批網友留言討論。兒媳透露，婆婆個性大而化之，不太擅長表達情感，但在生活細節上總是十分貼心。她回憶，每次家中蒸蛋上桌時，婆婆總會把最嫩、最好吃的那塊留給自己，而這樣的照...
黃國昌「掉票」被金釵嫌棄？她當場開撕「怒砸1物」
政治中心／李汶臻報導被視為民眾黨主席黃國昌的子弟兵、「四大金釵」之一的周曉芸，原本空降新北三重、蘆洲議員初選，沒想到爆冷輸給在原家樂福服務長達15年的「政治素人」陳彥廷。如今，被徵召跨區轉戰桃園龜山的她，又爆出文宣品爭議。日前有民眾發現周曉芸發放的選舉文宣小物，竟故意用貼紙蓋住黃國昌的照片。政治評論員吳靜怡（Grace）就在民視政論節目《台灣最前線》上，現場表演選民收到相關文宣品的畫面，只見她當場一撕、隨後露出黃國昌的頭像，讓她嚇到當場怒砸並驚喊「拍咪呀（髒東西）」。此外，吳靜怡還震撼預言「家樂福哥哥完蛋了」，背後原因她也在節目中全說了。
川普鐵腕遣返！美包機載伊朗等國移民飛往中非共和國
美國總統川普持續擴大移民鐵腕政策。一架載有伊朗、阿富汗等國國民的美國驅逐出境包機，正飛往局勢動盪的中非共和國。儘管這類「第三國遣返」面臨法律爭議，且中非共和國被美方列為最高級旅遊警示，川普政府仍執意執行。
快訊／台鐵高雄站旅客入侵軌道 遭自強號撞擊
快訊／台鐵高雄站旅客入侵軌道 遭自強號撞擊
穿越時空了？薩爾達時之笛重製、網瘋戰鬥陀螺...ACG圈「全面復古」網笑迷因梗成真
隨著最近 Sony、XBOX、夏日遊戲節、任天堂輪番上陣，許多近期即將發售的遊戲新作也都全部曝光，激起了全球玩家的期待。不過，接下來除了遊戲新作外，還有許多經典作品，例如《薩爾達傳說 時之笛》、《東方紅魔鄉 ～ 緋紅惡魔的體現》、《惡靈古堡 聖女密碼》等距今 20 多年前的遊戲重製，也讓許多玩家大開玩笑：「今夕到底是何年？」
殷瑋C位合影李多慧！她揶揄：皇上都會滿足
[NOWNEWS今日新聞]台北市長蔣萬安日前赴議會接受質詢時，因台北市研考會主委殷瑋多次主動接話、與民進黨議員何孟樺激烈交鋒，引發外界質疑「到底誰才是市長？」就在殷瑋近期聲量持續升高之際，資深媒體人黃...
欠台糖1.7億！台中地院證實吳乃仁已到案
[NOWNEWS今日新聞]台糖公司前董事長、新潮流大老吳乃仁，因涉入台糖售地案遭法院認定背信罪成立，除刑事部分已定讞外，後續民事求償也持續執行中，由於相關債務累計高達約1.7億元，台北地院3日簽發拘票...
白宮放鳥鄭麗文？作家曝「踩紅線」被一刀切
[NOWNEWS今日新聞]國民黨主席鄭麗文訪美行程，原可望於美東時間10日下午拜會美國白宮國家安全會議（NSC）官員，但後續卻在「未告知原因」的情況下被取消了，引發政壇議論。國民黨中央隨後發布聲明回應...
史瓦帝尼轉向「中國建交」？外交部急揭真相
[NOWNEWS今日新聞]總統賴清德今年5月出訪非洲友邦史瓦帝尼後，近日傳出史國內部出現是否轉向與中國建交的討論，引發外界關注。對此，外交部今（12）日出面澄清，強調相關言論源自外國學者個人意見，不代...
豬隊友拖累柯志恩！賴瑞隆被「他」光芒掩蓋
[NOWNEWS今日新聞]2026地方大選進入熱戰階段，《新台灣國策智庫》12日公布最新高雄市長選舉民調，結果顯示，民進黨參選人賴瑞隆遙遙領先國民黨參選人柯志恩，雙方差距達17.8個百分點；調查同時指...
綠批藍白強過「高虹安條款」再推「柯文哲條款」：掩護自家人脫罪
[Newtalk新聞] 新竹市長高虹安因誣告案二審被判有期徒刑6月，但檢察官同意改以「社會勞動方式」代替入監。民眾黨團提出《選罷法》修法，主張放寬易服社會勞動者參選資格，被稱為「高虹安條款」。對此，民進黨發言人李坤城今（12）日嚴正譴責表示，國民黨與民眾黨日前假借「仔細審查總預算」之名強行通過延會，然而至今總預算遲未審完，藍白卻接連推動多項爭議法案，企圖將立法權淪為替特定個案解套、掩護自家人脫罪的工具。 李坤城指出，立法院司法法制委員會昨日審議由立委翁曉玲提出、藍白兩黨共同推動的「刑事訴訟法」修正草案，企圖大幅縮短羈押期限。他說，此舉等同讓檢方偵辦形同斷手斷腳，將嚴重壓縮打詐、緝毒等重大案件的偵辦時間，導致司法機關於涉嫌共犯、上下游組織及串證滅證風險高之案件中，調查能力大幅受限。 李坤城表示，該提案不僅引發法界與檢方強烈反對，甚至連自家人都不挺，國民黨立委吳宗憲便公開直言，此修法將導致我國刑事犯罪偵查全面崩潰。 李坤城進一步質疑，藍白陣營「因人設事」的手段已非首例。立法院今強行三讀通過「公職人員選舉罷免法」第26條修正案，放寬易服社會勞動者的參選限制，此舉顯然是為特定人士量身打造的「高
世界盃墨西哥揭幕：夏奇拉熱鬧開唱，場外數百人抗議
在墨西哥城的開幕典禮星光雲集，然而阿茲特克體育場周邊也出現警方與抗議者之間的零星衝突。
中職》餅總建議劉致榮返台選秀 考量非常務實
27歲台灣右投劉致榮近2年飽受傷病困擾，近期遭紅襪釋出，是否會報名今年中職季中選秀，對此，劉致榮所屬經紀公司悍創表示，「現階段致榮留在美國訓練，他對於在國外打球還有想法，下一步還沒決定，還會再討論。」統一獅總教練林岳平認為，劉致榮可以考慮投入中職選秀，雖然他的狀態不明，各球團應該不會用前段順位指名他
人多欺人少！藍白強行通過「高虹安條款」 綠營女將曝「市長」曾致電施壓
即時中心／熊家瑜報導立法院藍白黨團今（12）日憑藉人數優勢，三讀通過《選罷法》第26條第9款修正案，疑似替新竹市長高虹安今（2026）年的地方選舉解套，被外界戲稱是「高虹安條款」；民進黨立委林淑芬更被媒體直擊，痛罵8名滑手機的白營立委是「超速仔」。對此，綠營立委林楚茵今日也發文痛批，藍白通過《選罷法》修正案只是為了「替自己人解套」；她更揭露，初審時曾有立委接獲「市長」電話施壓。
警所長遭毒駕撞傷！警政署長張榮興親赴慰問 重申「毒駕零容忍」
即時中心／徐子為、黃彥翔報導彰化埔鹽分駐所長陳國銘、警員趙秉逸於本月4日下午執行查緝任務時，遭施姓嫌犯駕車衝撞。陳所長雖身受重傷，仍強忍劇痛拔槍鳴槍示警，與同仁合力壓制施嫌。警政署署長張榮興對此高度重視，今（12）日特地親赴陳所長家中探視慰問，除關懷其手術後的恢復狀況外，更對其展現英勇無畏的行為，表達最深切的敬意與不捨。張署長強調，警政署絕對是第一線執勤同仁最堅強的後盾，全力捍衛公權力不容挑戰。
醫揭李四川蘇巧慧「差異核心」：別迷惑自己
[NOWNEWS今日新聞]2026新北市長選戰倒數5個月，近期多份民調結果出現分歧，綠營內部民調顯示，民進黨參選人蘇巧慧已小幅領先國民黨參選人李四川，甚至有持續擴大趨勢；但《TVBS》最新民調則顯示，...
8年TVBS生涯畫句點！李作珩新東家曝光 親揭跳槽關鍵原因
李作珩透過社群平台分享喜訊時表示，自己已正式加入東森新聞，未來除了在《東森午安新聞》與觀眾見面，也將不定期於其他新聞時段現身。她特別選在自己的生日月份開啟全新工作旅程，認為格外具有紀念意義。她坦言，每一次轉換跑道都是重新出發的開始，每一次站上主播台，也都...
高雄澄清湖旁池塘出現大量魟魚 疑被人惡意棄養
南部中心／陳家祥、張可倫 高雄市報導高雄澄清湖旁的一處池塘，被民眾發現，竟然一夕之間出現大量魟魚，懷疑是被人惡意棄養，動保處說會盡快移除，一旦查到是有人棄養，最高將可開罰15萬元。
鄭麗文華府行程突遭拔！陳世民曝「疑美論」惹毛老美：誰想見她
國民黨主席鄭麗文日前訪美，原訂拜會白宮國安會官員卻遭臨時取消，引發熱議。台大教授陳世民分析指出，鄭麗文長期散播「疑美論」，近期更在美公開抨擊對台軍售案是給民進黨貪汙空間，此舉形同羞辱美國政府，直接觸碰美方紅線。此外，鄭麗文過去十年的親中言論早已被美方掌握，其立場與美國協助台灣防衛的政策嚴重背離，加上其政治前景堪慮，最終導致美方決定拒見，讓此次訪美行程陷入尷尬局面。