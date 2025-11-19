交通部今年度招商金額首度突破3千億 五大亮點南北發光

交通部今天(19日)舉辦年度招商大會，共釋出60件重大交通建設投資案，商機高達新台幣3,339億，首度突破3千億大關，其中五大亮點案件更是南、北發光，希望透過交通建設改變城市與國家的風貌。

交通部2025招商大會19日在台北舉行，吸引了400多位海內外業者參與。財政部促參司長張素珍也應邀致詞，她除了肯定交通部在過去6年五度榮獲財政部招商大會中央部會組的「招商卓越獎」第一名；也統計今年截至10月底，全國已簽約的民間參與公共建設案將近2,500件，投資金額超過新台幣2.6兆元，其中交通部無論件數或金額都勇奪全台第一！

經濟部投資台灣事務所執行長兼投資司長張啟斌也肯定交通部在鐵公路、機場及港口的完善建設，才能讓經濟部從2019年迄今，吸引外商或台商在台投資超過2兆5千多億，對外出口也從2017年的3千億美金提升至今年的6千億美金，其中就包括來台在高鐵站和台中港投資的三井不動產。

交通部長陳世凱則指出，交通部過去5年創造的商機已超過1兆元；今年截至11月中，也已完成152億元簽約，預估全年可達374億，超越行政院「兆元投資國家發展方案」規劃交通部執行的目標。今年招商大會更推出60件重大投資案，商機高達3,339億，不僅較去年增加468億，也首度突破3千億大關。其中由北往南共有五大亮點。陳世凱說：『(原音)我們今年整體的金額增加了接近500億，像基隆威海營區的BOT案差不多40億；那另外大家常去的台北車站，大概7億的一個更新計畫；那另外到了台南呢，我們有這個台南高鐵站旁邊的產業專區的土地合作案，差不多有70億；那高雄我們有自立路的台鐵土地合作案，大概150億，那另外針對新亞灣也有一棟雙子星大樓的開發案，接近87億左右，大概這5個案件是我們的亮點，也是所有國民同胞比較容易看得到的。』

陳世凱也說明，交通建設不僅要為民眾帶來交通便利，也要為企業興利，讓交通場站成為區域生活發展的火車頭，同時改變城市的風貌、創造國家的經濟榮景。例如台北車站大樓更新後，可望讓大家看到煥然一新的「國門級商旅核心」；台鐵自立路的土地開發案也可望成為高雄下一個新都心。(編輯：宋皖媛)



交通部長陳世凱19日在交通部年度招商大會上受訪說明，今年共推出60件重大投資案，投資金額首度突破新台幣3千億，其中五大亮點更是南北發光。(吳琍君攝)