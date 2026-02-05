交通部估初二至初四車流最大 凌晨0時至上午5時國道暫停收費

交通部今日於行政院院會報告「115年春節及和平紀念日連假交通疏運措施」。（王千豪攝）

今年春節連假自2月14日至2月22日共計9天，交通部今（5）日指出，國道預估2月18日（初二）至2月20日（初四）車流最大宗，為維持國道主線流暢，2月17日（初一）至22日（初六）每日凌晨0時至上午5時實施全線暫停收費；同時2月19日及20日（初三、初四）針對北向車流實施高乘載管制，並視路況彈性啟動匝道封閉、匝道儀控及開放路肩 。

交通部今日於行政院院會報告「115年春節及和平紀念日連假交通疏運措施」，強調以「時間與空間分流」為策略核心，並結合智慧化監控、多元公共運輸優惠及跨單位運具聯防機制，提供民眾安全、便捷的返鄉與出遊環境 。

廣告 廣告

交通部指出，根據大數據分析，本次疏運期間，台鐵預估全線日平均旅運量達71萬人次，高峰期將落在2月19日（初三），單日上看90.1萬人次 。高鐵則預估日平均旅運量26萬人次，尖峰同樣出現在初三，預期達34.4萬人次。為因應龐大人流，雙鐵已規劃增班，台鐵全線加開約500列次，東線運能增加13.3％，全線平均運能較平日提升6.6％ 。高鐵加開475班次，運能大幅提升14.1％。為審慎疏解人潮，高鐵、台鐵及公路局將於連假期間成立前進指揮所，協調跨運具的人流轉乘，確保車站秩序與疏散效率 。

國道疏導部分，交通部指出，國道預估春節期間最高車流量將為平日的1.5倍，其中2月18日（初二）至2月20日（初四）為車流最大宗 。為維持國道主線流暢，實施收費措施調整，2月17日（初一）至22日（初六）及2月27日至3月1日，每日凌晨0時至上午5時實施全線暫停收費，鼓勵用路人利用離峰時段行駛 ，其餘時段採單一費率（取消前20公里免費），並針對特定路段實施差別收費 。

交通部指出，同時也實施高乘載管制與匝道管理，2月19日及20日（初三、初四）針對北向車流實施高乘載管制；國道5號北向高乘載則於2月18日至21日及和平紀念日期間實施 。此外，連假期間視路況彈性啟動匝道封閉、匝道儀控及開放路肩 。

針對全台27處易壅塞省道路段及主要觀光熱點，交通部指出，公路局將啟動智慧化監控機制，並利用AI數據進行流量預測，透過「幸福公路 APP」即時發布路況預告與替代道路資訊 。

至於空、海運部分，交通部指出，桃園機場預估每日將有13.7萬至16.4萬人次入出境，建議出國民眾提早抵達機場，避免人潮影響登機行程。為利離島居民返鄉及民眾連假觀光需求，國內空運提供4800架次、36.4萬座位；而本島離島8條及金馬小三通4條航線，海運航線規劃開行2444航次、55.6萬座位，運能準備充足，後續民航局及航港局將再視實際狀況協調業者機動加班，並持續關注天候狀況，做好應變機制。

交通部呼籲，連假期間人潮與車潮眾多，請民眾出門前善用1968 APP與幸福公路 APP查詢即時路況資訊，搭乘高鐵自由座可透過高鐵T-Express APP查詢車站人潮資訊，避開尖峰人潮；同時建議返鄉、出遊多加利用大眾運輸工具，尤其是國道客運。

更多中時新聞網報導

年終行情平均1.58個月 金融業奪冠

桃捷綠線自動駕駛 智慧運輸揭新頁

金宣虎爆逃漏稅 追加補繳謝罪