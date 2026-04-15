交通部估5月公路客運補貼 國際線減班0.3％

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▲交通部長陳世凱。（圖／記者李青縈攝）

[NOWNEWS今日新聞] 近期因為中東戰事導致全球原油供應鏈產生斷鏈疑慮，並使國際油價飆高，衝擊海陸空運輸，部分航空公司也祭出減班因應。交通部長陳世凱表示，國際線減班比例僅約0.3%，整體影響不大；國內線則是協調業者緩漲。另，下個月預計會啟動公路客運臨時費率調漲機制，截至年底預算約需要10億元。

立法院交通委員會今以「因應中東情勢，國際油價飆升對於我國陸海空運輸之衝擊評估與因應策略」進行專題報告。在公路客運部分，若柴油價格達基本運價調漲門檻、業者提出申請時，公路局將依相關程序辦理臨時調整機制。

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115年3月份柴油加權平均價格28.31元，尚未達公路客運運價調漲門檻，票價維持不變。交通部配合行政院政策將採凍漲票價方式因應，公路局局長陳文瑞表示，費率調整機制門檻為柴油價格29.6元，預計5月會觸及，屆時會跟公共汽車客運公會討論；初步估算5月到12月經費約1.21億元。

立委李昆澤表示，過往有3次啟動「市區、公路汽車及計程車客運業油價補貼作業」，今年是否計程車也在補貼範圍，以及如何補貼？陳世凱回應，公路客運會一起討論，以計程車過往補貼方式推算，每位司機一個月約補貼2000元，整體一個月1.9億元，公路部分預算整體約需10億元。

空運部分，民航局3度邀集供油業者及國籍航空公司召開相關因應會議。國際航線每月會依中油當月1日公布的國際航線航空燃油牌價變化檢視，若須調整則依「航空客貨運價管理辦法」規定陳報民航局轉報交通部備查，並自報請備查日起之第7日生效。4月7日起燃油附加費，短程線由每人17.5美元調整為45美元，長程線則由每人47.5美元調整為117美元。

另外，部分航空公司規劃減班：夏季航班平均3029班/週；截至4月13日止，4月份取消7.3班/週、佔總航班數約0.2%。5月份取消52.6班/週，佔總航班數約1.7%，7月份及8月份分別取消1班/週。陳世凱說，國籍航空取消比例約0.3%，影響不大。

國內航線則是當中油每月1日公布的國內航線航空燃油牌價連續3個月平均價格達門檻時；115年2至4月連續3個月航空燃油均價已達每公升28.75元，已超過27.25元票價調整門檻。不過，交通部已協調航空公司緩漲，為降低業者成本，中油先行吸收油價漲幅，再由交通部編列預算補助。

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