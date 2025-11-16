交通部修法促遊覽車轉型交通車 年底上國道免收通行費

交通部10月底修法，針對轉型專辦交通車業務的遊覽車免汽燃費，近日再預告，紅牌遊覽車轉為黃牌專營交通車，上國道可免收通行費。（圖／報系資料照）

遊覽車分為可經營上山下海旅遊行程及跑市區交通車業務的紅牌車，以及專營市區交通車業務的黃牌車。多數人為多開拓收入來源，選擇掛紅牌可兩邊接案，卻常見平時跑交通車業務的司機，不熟悉山路狀況出意外。

112年一輛遊覽車在宜蘭太平山下山時翻覆，當時的駕駛就是大多跑交通車，因遊覽車公司人力調度，當天改跑旅行團，卻因山路行駛經驗不足，沒有意識到長下坡的風險，車輛失去控制而翻覆。

目前全台有1萬3891輛遊覽車，掛黃牌的遊覽車僅80多輛。交通部路政及道安司指出，為鼓勵紅牌遊覽車轉為黃牌，避免平日從事交通車業務的遊覽車，因臨時調度而承攬旅遊行程，衍生交通安全的風險。

此外，遊覽車專營交通車業務，與公路及市區汽車客運業具固定路線、固定班次類似，補足公共運輸服務不足，因此規劃修正《公路通行費徵收管理辦法》，針對專黃牌遊覽車可免收國道通行費。

路政司說明，該修法預告後，經14天預告期，預計年底前可發布實施。

