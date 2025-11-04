交通部公告劃定新竹縣海岸風景特定區 (圖)

即時中心／顏一軒、李美妍報導外交部長林佳龍所帶領的民進黨派系正國會，近期大動作高調力挺綠委林岱樺參選高雄市長，有說法稱此舉是「殺高意在桃」，要向身兼民進黨主席的總統賴清德叫板。對此，凌濤今（4）日出面受訪稱，賴主席主導2026地方選戰的意志堅定，林岱樺要通過初選「困難重重」，正國會此舉是「殺高保桃」，意在未來桃園市長提名預留空間，推派自家人出線，而不分區綠委王義川獲得綠營提名的可能性愈來愈高。記者提問，正國會力挺林岱樺，目標是否不在高雄市長提名？凌濤回應，賴主席在主導2026地方選戰的意志堅定，包含台南與高雄的人選，所以在此前提之下，林岱樺要通過這次2026的初選其實是困難重重。凌濤說，正國會掌門人林佳龍須表達支持的態度，告訴賴清德「如果這一次林岱樺沒有通過，那麼其他的直轄市，正國會總應該要有一席之地吧」；因此可以看到在林岱樺的造勢之前，王義川及時抽腿，表示他是「公共財」，應該是為了自己，正國會這一局就是為了「殺高保桃」，就是為了保住自己派系參選人未來在桃園有出線可能。凌濤分析，正國會可能由王義川來角逐桃園市長提名，民進黨桃園的基層是樂見的，因為至少可以催出綠營地方基本盤，在多席次的選舉裡面，他當然可以燒起一股熱情來挺他們自己的候選人，可是在一對一的對決當中，除了王義川，也沒有像是可以帶動全國知名度的，因此在此標準下，他認為桃園未來在提名王義川的可能性愈來愈高。記者追問，若高雄沒提名林岱樺，桃園市長提名部分，賴清德也不能推總統府副秘書長何志偉嗎？對此，凌濤回應，基本上賴總統在台南市屬意立委林俊憲，高雄市屬意立委賴瑞隆，林岱樺若無法出線，那不能繼續堅持桃園由何志偉出戰，否則每一個縣市就都不用初選，也不用協調了，就賴主席決定就好了。凌濤稱，相信在民進黨現在派系的這個討論跟爭鬥之下，桃園應該是有可能脫離過去賴總統的乾綱獨斷、希望何志偉的可能，反而正國會正在奮力一搏，盼角逐一席之地。針對凌濤稱正國會有意藉由力挺林岱樺，來爭取桃園市長提名的說法，林佳龍今日前往立法院受訪時駁斥，「我沒有聽到他講什麼，不過他想太多了」。原文出處：快新聞／正國會挺林岱樺「項莊舞劍意在沛公」？ 凌濤：王義川有望戰桃園 更多民視新聞報導鄭麗文風光接任黨魁！ 盧秀燕、張善政、侯友宜都沒到...馬英九聽到「這句」感動拭淚？ 鄭麗文說話了盧秀燕、張善政、侯友宜缺席KMT全代會 鄭麗文給說法

民視影音 ・ 1 小時前