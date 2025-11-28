交通部公路局匿名放話「蹭政績」 新北市府轟真心換無情

淡江大橋將於民國115年完工通車，交通部公路局近日與新北市政府互槓。（本報資料照片）

淡江大橋將於民國115年完工通車，交通部公路局透過媒體匿名放話，指稱淡江大橋建設被新北市政府吃豆腐、蹭政績，新北市府質疑，中央對居民的期待無心，對地方的付出無視，讓市府真心換無情，實在無奈，但市府一定以建設為重，全力維護淡水和八里鄉親權益。

新北市府表示，淡江大橋是地方等待數十年的建設，市府負擔橋梁三分之一經費以及落橋聯外道路工程等，一直以來秉持共同合作的精神、態度與決心來實踐在地居民的盼望。尤其橋梁與周遭交通必須做整體規劃考量，交通部如今卻稱新北對公共工程沒能力、沒經驗，市府深感不解。

市府指出，賴清德總統在淡江大橋合龍典禮時，提及新北市政府團隊的大力支持，蔡英文前總統也在近日發文寫道，這是中央與地方共同努力的成果。

市府說，然而交通部彷彿將淡江大橋視為單一部會所有，先是以「淡江大橋」4字提出商標申請，從印刷品、服飾、餐具、玩具到各類食品，大大小小共9個種類，把能印製的物品全都申請了，卻連淡水區公所想做一個非營利的踩街嘉年華logo，都發函建議移除字樣。

至於後續慶祝活動規畫，新北市府早已向交通部表明，同期間有萬金石馬拉松、鐵道馬拉松接力賽等活動，仍願意協辦路權和交維管制等項目。交通部宣稱市府不提出活動申請，實際上是只願意給予新北市9天時間，其中8天是不利活動辦理的上班日，剩下1天周末，交通部還註明他們打算用來場地布置。

「喜事就該大家一起高高興興的辦！」新北市政府呼籲交通部，與其有問題時再推給地方，不如事先就好好跟地方溝通，合作確保工程及活動都順利。

