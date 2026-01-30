交通部公路局呼籲春節假期多利用大眾運輸工具





【記者陳水旺基隆報導】

交通部公路局表示:115年春節及二二八和平紀念日連續假期，鼓勵返鄉及出遊的民眾多加使用國道客運，連假期間，以輕鬆的心情，利用大眾運輸工具返鄉、出遊，避免舟車勞頓之苦，讓您的假期安心又順心。



公路局各連假期間優惠措施如下：88條中長途國道客運優惠：115年2月13日0時起至115年2月22日24時止，以及115年2月26日0時起至115年3月1日24時止享原票價6折優惠（228連假為85折）。



若結合去年12月新推出的「TPASS2.0+常客優惠加碼」，春節連續假期最高可享42折、二二八連續假期最高可享6折的超值票價。



轉乘在地客運優惠搭乘高鐵、臺鐵及國道客運於10小時內轉乘在地客運享基本里程或1段票免費。轉乘指定幸福巴士免費。



為免交通壅塞，交通部公路局建議民眾可多利用大眾運輸至活動地點，經濟又便利，出門前可利用「iBus公路客運」APP查詢公路客運及部分縣市市區公車路線相關乘車訊息；提供您於連假期間，以輕鬆的心情，利用大眾運輸工具返鄉、出遊，春節假期快快樂樂出門平平安安回家。

(2026/01/30)

