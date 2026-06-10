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交通部公路局雲嘉南區養護工程分局辦廉政講座，攜手嘉義地檢署共築廉能防線。（記者李嘉祥攝）

▲交通部公路局雲嘉南區養護工程分局辦廉政講座，攜手嘉義地檢署共築廉能防線。（記者李嘉祥攝）

交通部公路局雲嘉南區養護工程分局9日於分局研習中心舉辦115年「監理誠信領航，工程透明廉能」廉政專題宣導，聚焦「廉潔工程」、「反詐防範」及「反賄選案例享」，結合廉政、反詐、反賄選宣導，深化公務人員對於依法行政、資安防護及職務倫理的整體認識，期打造「清廉築基、識詐防騙、杜賄倡廉」的三重防線。

雲嘉南區養護工程分局長黃威龍率領各單位主管及所屬人員全程參與，展現機關由上而下齊心建立廉能政府、深化法治共識的堅定決心。

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臺灣嘉義地檢署主任檢察官江金星受邀演講，以其豐富司法實務經驗進行接地氣實務案例與深入淺出說明。他帶來三大核心主題，核心一是「廉潔工程：檢察官談工程透明、圖利與便民之案例分享」，針對公共工程執行常見情境，解析合法便民與違法圖利之界線，協助同仁建立正確法律觀念；核心二「檢察官反詐講堂」課程剖析常見新型詐騙手法與防詐戰術；核心三「清流選戰．法治領航」，對於即將到來之地方選舉，提醒全體同仁堅守行政中立原則，攜手斷絕賄選，共同營造公平乾淨的選舉環境。

黃威龍分局長致詞時表示，「守法」是公務員最基本的底線，也是在公職生涯中最好的護身符，唯有建立透明健全的法治觀念，公務同仁才能在安全、安心的職涯環境中勇於任事，進而提升政府整體的廉能形象；未來也會持續秉持「廉能、透明、效率」核心精神，深化廉政宣導與法治教育，攜手全體人員打造清廉、透明、值得人民信賴的優質政府，並與社會大眾攜手打擊詐騙、守護民主價值。