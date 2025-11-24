交通部出手救國道客運！持TPASS每月搭2次長途路線 可享現金回饋「搭越多賺越多」

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

國道長途客運近年搭乘人次明顯下滑，交通部宣布今年12月起，為照顧搭乘國道客運返鄉遠行需求，推出TPASS 2.0+公共運輸常客優惠方案，每月搭乘91條中長途國道客運路線，包括西部70公里以上及東部國道客運路線，2次就可享15%乘車金額回饋、搭乘4次可享30%乘車金額回饋，其他公共運輸則仍依既有回饋條件計算回饋金額。

TPASS 2.0+公共運輸常客優惠方案，每月搭乘91條中長途國道客運路線，包括西部70公里以上及東部國道客運路線，2次就可享15%乘車金額回饋。（圖／記者盧逸峰攝）

交通部公路局表示，交通部為減輕民眾交通負擔及鼓勵使用公共運輸，自114年1月起推出TPASS 2.0公共運輸常客優惠，以每月搭乘紀錄提供乘車金額回饋，其中搭乘公路公共運輸達11次以上者提供最高30%乘車金額回饋，亦針對已有常客優惠之軌道運輸，例如臺鐵、臺北捷運及新北捷運分別加碼提供2%回饋。

公路局最新統計，全台已有26.5萬人完成記名登錄，且今年2至9月就累計約1656萬趟旅次符合回饋條件，累計回饋金額逾3822萬元，政策嘉惠族群穩定成長。

經公路局分析，目前TPASS 2.0政策嘉惠對象以短途通勤通學搭乘捷運、市區公車使用者為主，中長途國道客運客群則主要為返鄉遠行民眾，每月搭乘次數較難達成現行回饋條件；同時，為照顧中長途旅運需求，今年12月1日起升級推出TPASS 2.0+公共運輸常客優惠，以擴大納入更多元使用需求及嘉惠對象。

公路局提醒，為避免異常交易行為，例如代購多張車票、大量退票等影響客運業者營運及民眾回饋公平性，12月起亦將增訂每月每卡回饋上限為2500元。

