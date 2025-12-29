交通部前進北港朝天宮 攜手「保庇天后」王彩樺強化交通安全宣導

交通部於北港朝天宮廟前廣場舉行「用路人風險意識宣導快閃」交通安全宣導活動。（圖／記者洪佳伶攝）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】為了提升全民交通安全意識，交通部29日前進香火鼎盛的北港朝天宮廟前廣場舉行「用路人風險意識宣導快閃」交通安全宣導活動。交通部次長伍勝園、交通部路政道安司司長吳東凌、嘉義區監理所張耀輝所長等人親自出席，與民眾面對面交流。活動特別邀請「保庇天后」藝人王彩樺擔任宣導代言人，搭配電音三太子表演，及有獎徵答等互動，呼籲民眾重視行人與駕駛人應注意事項。

根據道安總動員數據，可觀察到40至64歲族群涉及的交通事故，多與行人穿越道路風險、分心駕駛、闖紅燈、酒後駕車，以及身體不適或疲勞狀態下駕駛有關。此次快閃活動即聚焦上述高風險行為，由「保庇天后」王彩樺帶來〈電音三太子〉表演吸引目光、與民眾互動，提醒用路人，過馬路要走斑馬線，不要貪圖一時方便直接從路段中穿越；駕駛車輛也不要使用手機，應該保持專注力，更不可以為了求快而闖紅燈；也不可以疲勞駕駛及酒後駕車。透過簡明清楚的宣導內容、引導民眾從日常行為中降低交通風險。

「保庇天后」藝人王彩樺擔任宣導代言人，搭配電音三太子表演。（圖／記者洪佳伶攝）

交通部次長伍勝園表示，交通部近期推動多項交通安全政策，期盼讓所有用路人都能更加平安。此次特別選在北港朝天宮廟口舉辦宣導活動，因為廟口是民眾經常聚集、交流的重要場所，希望藉由這樣的場合，向民眾說明用路人及駕駛人應如何做好自身與他人的安全防護。次長指出，這是一個相當難得的機會，也特別邀請有「保庇天后」之稱的藝人王彩樺與民眾互動，透過親民、有趣的方式，加深大家對交通安全宣導內容的印象，提升整體宣導成效。

嘉義區監理所張耀輝所長也呼籲用路人注意道路上的風險，近年來交通事故態樣日益複雜，用路安全不僅是遵守交通規則，更重要是要具備預防風險的意識，透過本次活動，希望每位用路人能建立正確風險判斷能力，從「被動遵守規則」進一步提升為「主動避開危險」，共同打造安全友善的用路環境。

活動現場由配合有獎徵答與互動宣導，吸引不少民眾參與。公路局表示，未來仍將結合不同場域與多元形式推動交通安全宣導，讓更多用路人檢視自身的駕駛習慣及用路觀念，一起打造更安全友善的交通環境。

有獎徵答與民眾互動，呼籲民眾重視行人與駕駛人應注意事項。（圖／記者洪佳伶攝）

