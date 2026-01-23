交通部前進夜市交安宣導 陳世凱親上陣談高齡換照

交通部23日晚間前進台中大慶夜市，舉辦「交通安全作伙行，部長陪你踅夜市開講」宣導活動，向民眾說明高齡換照新制與正確用路觀念；交通部長陳世凱親自出席，並與高齡換照新制代言人沈文程、交通安全宣導大使王彩樺同台互動，吸引眾多民眾到場參與。

陳世凱表示，夜市是民眾日常生活的一部分，交通部走入夜市，希望用更貼近民眾的方式提醒用路風險，並呼籲年滿70歲的長輩，今年5月起記得依規定前往監理站辦理換照

陳世凱指出，台灣已進入超高齡社會，交通部透過醫師評估、交通講習與危險感知體驗，協助長者安全駕駛，並推動「駕照分級管理制度」，讓制度更具彈性與溫度，使交通安全不再只是制式規範，而是貼近長者實際需求。

沈文程現場說明高齡換照新制重點，並表示他也會安排時間換發駕照，以實際行動支持高齡換照政策，並強調換照制度不是限制，而是保障與守護，讓長輩開車更安心、家人也更放心；王彩樺則以生活化方式宣導拒絕酒駕、避免分心與疲勞駕駛，並提醒行人遵守號誌、專心過馬路，強調守法就是守護安全。

