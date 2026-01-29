交通部力推北宜高鐵挨轟史詩級錯誤 台鐵工會痛心：等同放棄台鐵改善經營

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

交通部規劃高鐵延伸宜蘭案引發熱議，台鐵產業工會今（29）日表示，交通部執意推動北宜高鐵的堅決態度，等同放棄台鐵改善經營，在去年北宜高鐵將通過環境部環評大會之際，依台鐵公司評估，每年票收將會短收將近8億，若包含未採納北宜直鐵方案下，以30年計算，台鐵短收與未獲利益加計將會損失高達580億，而交通部對此毫無任何配套方案應對，對於工會及員工來說，台鐵成為政策推動下的犧牲品。

台鐵產業工會痛批，交通部對此毫無任何配套方案應對，對於工會及員工來說，台鐵成為政策推動下的犧牲品。（圖／記者盧逸峰攝）

工會指出，北宜高鐵影響的不只是台鐵在宜蘭地區的經營，在公司整體預算虧損下，影響台鐵在全台的鐵路經營，為了弭補損失台鐵勢必會朝向緊縮支出。公會有心，待遇改善進度停滯導致專業人才留任不易、營運成本持續控管影響服務品質，這些都並未在北宜高鐵推動規劃當中有所因應，交通部與鐵道局歡喜剪綵攬功，獨留台鐵公司收拾虧損殘局。

工會強調，未來台鐵還要從樹林加開沒人搭的班車到宜蘭新站，接駁搭高鐵的花東旅客，這不是很矛盾？花東旅客要搭昂貴高鐵，在宜蘭新站換搭台鐵，假如直鐵初衷是解決花東一票難求的問題，為何最後搞成要花東旅客要到宜蘭換車？

工會理事長曹嘉君指出，鐵道局提出的直鐵方案半年增加了8百億預算，是為了增加基地跟購車；然而高鐵也同樣需蓋基地、買車輛，卻只增加187億；曹嘉君也質疑，鐵道局以台鐵車輛性能不足為由而堅持要推動高鐵，但EMU3000新自強號的爬坡能力很好，卻被忽視。

