交通部又成抗議對象！台鐵產工怒批「又要馬兒好，又要馬兒不吃草」 新進人員招考延期已是嚴重警訊

台鐵產業工會今（9）日上午到交通部抗議員工待遇提升被阻撓、提升待遇的承諾也面臨跳票及延宕；工會直指，這種「又要馬兒好，又要馬兒不吃草」的心態，正在嚴重消磨第一線人員的熱情。今年新進人員招考延期已經是嚴重的警訊，若交通部繼續阻擋待遇提升，不僅是對員工不公，更是置未來的旅運穩定於不顧。

工會指出，臺鐵董事會早已於2024年通過車長自主備勤津貼調升案以及2025年通過主管加給調升、通過發放工程獎金等案件，目前都仍在政院延宕半年至2年，員工遲遲等不到任何待遇改善與前進，只看到生日假承諾跳票、相關津貼與加給延宕，交通部及台鐵公司持續加諸責任與工作在員工身上，繼續消磨員工對工作的熱情與信心。

台鐵產工理事長曹嘉君更指出，待遇提升與穩定，是台鐵能否順利徵才與留才的重點，更是穩定鐵路運輸安全的關鍵，從鐵路局到臺鐵公司，產工無數次召開記者會，重複點出待遇困境造成人才流失的「流才」問題，由於國營事業單位仍受主管機關管轄，交通部應有所重視與協助。

曹嘉君坦言，從員工的職業安全、業務簡化到待遇提升，交通部在臺鐵改制前後的態度始終如一，都是口說積極，行動消極，得要依靠產工自己爭取連署數千人才有所動作，而這次生日假實施跳票的事件最荒謬的，是交通部不再消極但是轉為積極的阻止員工待遇提升，將勞資雙方的決議推翻，不惜破壞勞資關係來避免更多交通部轄下工會群起效尤，如果雙方決議的事項可以被推翻，那其他在交通部轄下的國營事業簽訂的團協，是否會因為交通部影響而被推翻，另人憂心。

交通部人事處科長傅嘉瑜出面代表接受陳情，然而面對產工提問交通部是否知道台鐵公司跳票生日假跳票，以及津貼持續延宕的狀況，科長並未正面回應僅說會回去了解情況。工會痛批，交通部只想攬功不想負責，僅願意在程序上的接陳情給媒體看，根本是敷衍。

