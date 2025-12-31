交通部召開國家航空保安會 強化航空保安作為

交通部今上午召開國家航空保安會。（交通部提供／蔡明亘台北傳真）

全球局勢快速變動，威脅型態日益多元，同時因應近期發生公共運輸場域無差別攻擊，為強化航空保安，交通部今召開國家層級、跨部會、跨領域的國家航空保安會議，從制度面、實務面與演訓機制與各部會深入討論，就潛在風險及未來發展提出具體對策，使我國航空保安政策與執行更加周延。

交通部今上午召開國家航空保安會，由召集人交通部長陳世凱主持，在會中與有關部會檢視並參與討論今年我國航空保安業務執行成果及未來推動規畫。

陳世凱表示，飛航安全和航空保安是航空運輸最核心的基礎，尤其近年國際航空面臨的挑戰漸趨複雜，從傳統的非法干擾行為，到當今的無人機干擾、內部風險以及網路保安風險等都持續出現，甚至近期國內在公共運輸場域發生的無差別攻擊事件，以及大陸在周邊海空域進行軍演等，顯示陸海空各類交通場站等重要關鍵基礎設施的安全防護極具重要性。

陳世凱呼籲各單位注意3項重點，包括「強化即時應變能力」、「提升跨部會聯繫」，以及要對社會要有「清楚而穩定的溝通」，航空保安沒有旁觀者，無法靠單一機關獨立完成，必須透過公私部門各單位的共同投入與緊密協調，才能做到平時有效防範、事發即時應處，把風險影響壓到最低。

陳世凱在會中也感謝民航局、航警局及各單位長期投入航空保安工作，針對12月19日發生的治安事件，他也關心現行運輸場站的保全人員是否具有充足防護能量，強調保全人員在應處相關事件的同時也必須考量到自身安全，指示針對運輸場站設施保全人員的裝備需求全面盤點，並請內政部提供協助。

另一方面，隨桃園機場第三航廈北廊廳啟用、12月29日第三航廈主體航廈上梁，航警局也針對未來第三航廈安檢儀器規畫進行簡報。

副召集人交通部常務次長林國顯表示，第三航廈預計116年完工，肯定航警局依據ICAO建議導入具有偵測危險與危安物品功能之電腦斷層掃描儀、人體掃描儀及遠端安檢監控中心等最新安檢技術與設備，透由先進安檢技術和設備的導入，不僅能提升安檢的準確性和效率，更能提高旅客的通關速度，期許我國航空安檢標準朝向更為智慧化及自動化的方向發展，並持續與國際趨勢接軌。

因應遙控無人機對於航空保安造成的潛在威脅，今會議也針對無人機防制進行討論，目前我國已於松山、桃園及高雄機場陸續建置及啟用無人機防制系統，並將持續擴及至其他民用及軍用機場。

國家航空保安會執行秘書、民航局長何淑萍補充，除了建置無人機防制設備外，民航局持續於法規中由無人機、操作證與活動申請等面向強化管理，並配合近年產業發展需要滾動檢討，亦持續透過網路推播、縣市政府座談會等多元管道宣導合法、安全飛行。

交通部提到，考量到各國仍不時有無人機干擾機場運作的案例，本次會議也請民航局及國防部持續設置無人機防制設備，亦持續評估導入新型防制設備的可行性，並請民航局持續強化宣導及落實區域聯防查處機制，以降低無人機於機場四周干擾航機之正常運作。

交通部表示，面對即將到來的元旦與春節假期，已請相關單位加強航空站等高人流場域之巡邏、警戒及可見性防護作為，確實落實各項既有保安措施，適時強化場站安全管理與應變機制。

同時，考量接續的連續假期將會是旅客出遊的高峰，也請航警局提前就機場安檢人力進行妥善規劃與配置，並透過密集監控與宣導、強化人流疏導等方式，使民眾得以順暢、安全出行。

