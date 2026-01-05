交通部回應公共政策提案 強調車輛改裝管理以行車安全為核心
針對民眾於國家發展委員會建置之公共政策網路參與平臺提出「廢除民眾對車輛非專業認知檢舉」提案，交通部近日對外說明相關立場，強調車輛設備變更涉及整體行車安全，現行制度係基於交通安全與實務管理需求所設，並非任意開放或縱容浮濫檢舉。
交通部表示，部分民眾反映，現行制度下，未具備車輛檢驗專業知識的一般用路人，可能僅依個人觀感、網路社群傳言或照片目測，即對車輛是否涉及非法改裝提出檢舉，導致檢舉案件數量增加，甚至引發社會對立。對此，交通部理解外界關切，並已要求相關單位審慎處理。
交通部指出，車輛設備之變更直接關係行車安全，考量國內道路環境與交通特性，已於《道路交通安全規則》第二十三條、第二十三條之一及附件十五中，明確訂定車輛可變更、不可變更項目，及可變更項目的變更要件與檢驗基準。所有車輛設備變更，都應依原廠設計規格及相關改裝規定辦理，以確保車輛使用人及其他用路人安全。
交通部強調，政府並未禁止車輛改裝，而是要求改裝行為須符合法規。針對民眾檢舉疑似非法改裝案件，公路監理機關將依規定進行審查；若經認定改裝情形符合相關規範，或因檢舉佐證資料不足、無法認定違規，則不會通知車主進行臨時檢驗。
為避免民眾因不必要檢舉程序而奔波往返，並兼顧行政效率，交通部表示，將請公路局持續督導所屬公路監理機關，確實依規定審慎審查各類檢舉案件，在維護道路交通安全同時，也降低對守法用路人的影響。
