交通部國家航空保安會！面對無差別攻擊與軍演挑戰 陳世凱提3大重點

記者陳韋帆／台北報導

面對全球局勢變動及近期國內發生的重大治安事件，交通部部長陳世凱指示，航空保安必須落實「強化即時應變、提升跨部會聯繫、清楚社會溝通」三大重點，確保春節與元旦假期旅客出行安全。（圖／翻攝畫面）

因應全球局勢變動及近期國內發生的重大治安事件，交通部今（31）日召開國家級「國家航空保安會議」。部長陳世凱親自主持並指出，隨軍演威脅、無人機干擾及12月19日北捷隨機攻擊事件發生，關鍵基礎設施的安全防護已提升至國家層級。陳世凱強調，航空保安必須落實「強化即時應變、提升跨部會聯繫、清楚社會溝通」三大重點，確保春節與元旦假期旅客出行安全。

桃園機場第三航廈建設邁入新里程碑。北登機廊廳已於114年12月25日正式啟用，並於12月29日完成主體航廈上梁儀式，預計於116年全數完工，航警局計畫在第三航廈導入符合國際民航組織（ICAO）標準之最新技術，包括具備偵測危險物品功能之電腦斷層掃描儀、人體掃描儀及遠端安檢監控中心，藉由智慧化設備提升通關效率與安檢準確度。

考量12月19日北車及捷運中山站發生的無差別攻擊事件，交通部對運輸場站的第一線安全極度重視，陳世凱指示，將全面盤點各運輸場站保全人員的防護裝備需求，並由內政部提供必要協助，確保保全人員在處置突發治安事件時，具備充足的防衛能量與自我保護能力。

在無人機防制方面，他指出，民航局已於松山、桃園及高雄三大機場啟用無人機防制系統，並計畫推廣至全台民用與軍用機場。民航局長何淑萍補充，未來將透過法規強化管理無人機操作證與活動申請，並與國防部合作導入新型防制設備，落實區域聯防查處機制，以降低無人機對航機正常運作的潛在威脅。

面對元旦與春節連續假期的旅客高峰，陳世凱已要求相關單位加強航空站等高人流場域的巡邏與警戒。航警局將提前配置安檢人力，透過密集監控與人流疏導，確保國門安全；交通部強調，航空保安非單一機關責任，必須透過公私部門緊密協調，才能在事發時即時應處，將風險降至最低。

