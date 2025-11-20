交通部大招商！高雄亞灣雙子星大樓 87億招商案明年登場

雙子星招商案區位圖。（港務公司提供／洪靖宜高雄傳真）

交通部19日舉辦「交通部114年度招商大會」，會中超過250位國、內外建築投資業、壽險業及公部門等單位參與盛會。其中，台灣港務公司所提「高雄港新亞灣雙子星大樓開發案」為高雄市唯一臨水岸開發亮點案件，允建容積樓地板面積達2萬2160坪，且基地臨輕軌C9旅運中心站及捷運黃線Y15站，交通便捷，再加上相鄰高雄流行音樂中心、駁二藝術特區等休閒設施，預計總投資金額87億元，將在明年第2季公告招商。

港務公司指出，本案招商標的為港務公司自有土地，基地面積約3,517坪，緊臨高雄港旅運中心，具水岸開發區位優勢；使用分區屬第一種特定經貿核心專用區（建蔽率60％，容積率630％），允建容積樓地板面積達22,160坪，開發強度高，且基地臨輕軌C9旅運中心站及捷運黃線Y15站，交通便捷，再加上相鄰高雄流行音樂中心、駁二藝術特區等休閒設施。

建築模擬示意圖。（港務公司提供／洪靖宜高雄傳真）

本招商案基地方整，規畫以設定地上權方式辦理招商，目前以朝向商場、辦公、旅館及會展中心等複合機能使用為主，預計總投資金額為87億元。

此外，招商基地位於亞洲新灣區發展核心地帶，該區域為高雄市政府近年積極建設的重點區域，累計2024年底已由鴻海、輝達、IBM、Cisco及微軟等共計331家廠商落腳亞灣，促使該區轉型發展為兼具科技、觀光、商業與文化之新興區域，更為企業主投資高雄市首選區域，期透過招商開發，打造成為高雄港灣智慧科技且兼具人流匯聚的樞紐新地標。

此外，建築設計理念方面，基地配置屋頂平台花園、綠陽台、立面垂直綠化及公共廣場等綠帶空間，並設置立體通廊系統串聯高雄港旅運中心、高雄流行音樂中心、捷運Y15站及周邊重大投資案件等節點。投資人也可依「高雄市政府獎勵企業總部進駐亞洲新灣區作業要點」及相關規定申設企業總部，享有20％容積獎勵等利多條件。相關招商訊息預計115年第2季公告於港務股份有限公司網站。

