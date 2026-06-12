交通部宣布：11港口將獲572億元 提升商業、觀光建設

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

交通部將在基隆港、台北港、台中港、高雄港、安平港、蘇澳港、花蓮港等7大國際商港推共計34項建設。圖為台北港。(記者吳亮儀攝)

〔記者吳亮儀／台北報導〕交通部今天(12日)宣布，推出未來五年「國際暨國內商港整體規劃及發展計畫」將投入572億元，打造國際與國內商港，提升商業、觀光建設。

交通部航政司司長韓振華表示，其中477億元用於基隆港、台北港、台中港、高雄港、安平港、蘇澳港、花蓮港等7大國際商港共計34項建設，95億元用於推動布袋港、澎湖港、金門港、馬祖港等4處國內商港，共計73項建設。

交通部每5年進行「國際暨國內商港整體規劃及發展計畫」，提升台灣的商港國際競爭力，交通部指出，因應全球綠色航線與永續港埠發展趨勢，我國際商港更應提前布局，建置及提供新興燃料如LNG加注服務，爭取綠色航線靠泊，鞏固我國際商港於全球航運樞紐地位。

廣告 廣告

另外，在國內商港部分，須依本島與離島間客貨運發展情形，清楚劃分各港口定位與發展策略，依實際營運需求投入各項建設，提供旅客更安全、便捷及舒適的海運服務。

航政司說明，未來五年國際商港將以「永續、智慧升級，成為多元且具新價值之港口」為目標，佈局三大發展重點，第一項「強化核心貨櫃樞紐」，持續擴增貨櫃樞紐處理能量，進行高雄港第三及第五貨櫃中心升級計畫，預計2027年及2029年可分別提供1.8萬TEU，以及2.4萬TEU超大型貨櫃輪靠泊。

第二項「活絡港市水岸觀光」，配合基隆郵輪產業蓬勃發展，透過威海營區土地釋出辦理BOT招商，引進複合型商場，並串聯基隆港東4、東5碼頭後線開發，形成水岸休憩廊帶。

第三項「打造智慧永續綠港」，辦理台北港、台中港及高雄港圍堤造地工程，作為生質燃油、LNG、甲醇、氫、氨等新能源發展用地，同時導入AI及智慧科技應用服務，提升港口營運管理效率。預估2031年底台灣港群整體貨櫃量將達1550萬TEU，國際航線客運量則可達140萬人次。

航政司表示，未來五年國內商港將以「維護客貨運機能、滿足民生需求及輔助觀光發展」為目標，第一項「打造國際水岸灣區」，配合澎湖金龍頭營區搬遷後釋出土地進行招商開發，結合市區商業、歷史文化、海岸觀光及港務航運等多元性用途，引進旅宿、餐飲、市集、藝文及海上遊憩等營運項目。

第二項「優化離島客運服務」，推動澎湖馬公、龍門尖山港區及馬祖猛澳、青帆港區浮動客運碼頭新建工程；第三項：「擴增貨運設施量能」，增建金門料羅港區、澎湖龍門尖山港區、布袋港等貨運碼頭，預估2031年底國內商港整體客運量可達530萬人次，貨運量將達530萬公噸。

【看原文連結】

更多自由時報報導

獨家》北捷信義線東延段消防安檢未過 急要交通部同意履勘

斷交3年多欠錢沒還！宏都拉斯竟欠台灣上百億 真實數據大曝光

逕流係數再提升 曾文水庫8天進帳可望達9位數

從桃機出國注意了！ 7/1起航廈電車停止營運

