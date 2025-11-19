交通部年度招商大會 逾3,300億元交通投資商機
【記者卓羽榛臺北報導】交通部今日假台北花園大酒店2樓國際會議廳舉辦114年度招商大會，活動以「交通招商多領域．打造榮景同躍進」為主題，吸引國內、外超過400位國內外業者及相關單位參與，包含運輸、流通、零售服務、科技、金融、建設開發、工程營造等產業，更有藝文業及媒體相關業者出席本次活動。
交通部長陳世凱表示，今年度釋出的60件商案，總商機金額首次突破三千億大關，高達3,339億元，較去年增加約468億元。每個商案都有亮點、故事、溫度。交通建設的每個場站、節點，不但提供民眾便利，也帶動了經濟發展。交通部歷年在促參招商都有不錯的成績，希望今年大家努力招商成功，促進國家繁榮。
根據財政部歷年累計至114年10月底，全國已簽約民間參與公共建設案件有2,486件，民間投資金額超過2.6兆元。其中，交通部簽約案件達352件、金額約7,051億元，無論件數或金額都是全國第一；在過去6年內，交通部更5次榮獲財政部招商大會中央部會「招商卓越獎」第一名，11月28日財政部將頒發今年金擘獎，交通部獲獎成績非常亮麗。經濟部投資台灣事務所也肯定交通部在公路、機場、港口完善的基礎建設，才能吸引更多的外商投資。
本次大會頒發「投資貢獻獎」給予8間績優業者，分別為：南港國際一、國際二(股)公司、遠雄航空自由貿易港區(股)公司、渢妙離岸風力發電(股)公司、統一超商(股)公司、新光三越百貨(股)公司、愛琴海岸開發實業公司、冠誠生活(股)公司及永心鳳茶公司。受獎業者投資總金額超過650億，投資類別涵蓋航空站及其設施、港埠土地及設施開發、高鐵建設、交通及車站建設、文教設施等，由此可見各行業的企業，都能成為交通部最優質的合作夥伴。
AI人工智慧之應用已成為全球發展之新趨勢，交通部一直都相當重視建設與科技的結合與運用，使之融入各項商案與建設中，用智慧交通優化服務，讓交通能到達的地方都能感受到AI科技的便利和強大服務效能。今年大會現場同時設置AI未來之窗應用服務展示體驗區，可讓貴賓留下參與招商大會美好回憶體驗。
為使與會貴賓能深入瞭解，各企業單位與交通部的合作機會，大會精選5件亮點商案進行簡報及影片說明，分別為：臺鐵公司的「臺北車站大樓G+2、G+1、U-1層ROT案」及「高雄市自立路土地開發案」，鐵道局的「高速鐵路臺南車站特定區產業專用區(武東段279、280地號)開發經營案」，航港局的「基隆市威海營區舊址基地BOT案」，港務公司的「高雄港新亞灣雙子星大樓開發案」；上述5件亮點商案的商機預估超過357億。此外，交通部正在推展的商案數量多元，除亮點商案的簡報說明外，所屬14個機關(構)都設置展示攤位，且在現場安排專業人員解說，同時也配置洽談區即時提供個別諮詢，務求以最專業、最熱忱的態度來服務與會的貴賓先進。
交通部指出，「招商大會不僅是一場盛會，更是一個全年無休的合作平臺」。在兆元投資與大公建的國家願景下，交通部將持續擴大民間參與、推動創新投資模式，讓每一項交通建設都能成為經濟發展的引擎、生活品質的提升者與永續環境的守護者。交通部誠摯邀請國內外企業、投資機構及專業團隊踴躍參與，一同見證臺灣交通投資新紀元，攜手打造智慧、綠色、永續的未來。
