交通部年度招商3339億元「創新高」 北車案12月招標

交通部114年招商規模達3339億元，創歷史新高。(記者蔡昀容攝)

〔記者蔡昀容／台北報導〕交通部今天(19日)舉行114年度招商大會。交通部長陳世凱表示，今年招商額度達3339億元，創下歷史新高，目前已簽約200多億元。其中台北車站大樓更新案預計12月啟動招標，未來商場由誰營運引起外界關注。

陳世凱會前受訪表示，交通部過去5年提供民間投資及重大採購，創造超過1兆元商機；今年招商額度增近500億元，總計超過3300億元，創下新高；行政院兆元投資國家計畫要求332億元，目前已簽約200多億元，達成率81％，交通部一定會達標。

交通部招商案共60件，其中由微風集團經營的台北車站商場，這次將重新招標，引起外界關注。台北車站大樓更新案為ROT，委外內容包括地上一樓、二樓、地下一樓增建、改建、修建及營運移轉。

陳世凱表示，台北車站大樓更新案規模約7.6億元，希望讓大家看到跟過去完全不一樣的台北車站，嶄新大廳、內部裝修，讓商場及候車空間能有新改變；也會裝修電力系統，包含冷氣、消防等等，預計12月公開招標。

陳世凱指出，其他亮點還有基隆威海營區BOT案，規模約40.5億元，將打造一個嶄新漂亮的旅運及商務空間；台南高鐵站旁產業專區土地合作案約70億元；高雄自立路台鐵土地開發案約150億元，台鐵地下化後的重要土地，將使市區煥然一新；高雄港新亞灣也有一棟雙子星大樓開發案，規模近87億元。

台鐵表示，台北車站是首都門戶，也是全台唯一五鐵共構站點，包括台鐵、高鐵、北捷、機捷、各路公車，每天創造60萬人流，業界確實虎視眈眈。委外營運面積4323.89坪，合約時間15年，可再延長8年。

