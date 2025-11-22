交通部年度道安評比 嘉義市獲「金安獎」肯定

嘉義市政府在「113年執行道路交通安全執行成果」獲交通部「金安獎」4項單項成績獎／嘉義市府提供





交通部114年考評「113年執行道路交通安全執行成果」結果出爐，並昨(21)日在典華幸福機構頒獎表揚，嘉義市榮獲交通部「金安獎」7項單項評比中的4項單項成績獎，計交通工程組第三組第一名、交通執法組第三組第一名、緊急醫療救護第三組第一名及交通安全宣導組第三組第二名，道安評比表現獲肯定。

嘉義市長黃敏惠表示，交通安全改善涵蓋「3E」原則，即透過工程（Engineering）、教育（Education）與執法（Enforcement）三大面向改善。本次道安團隊在交通安全改善3E面向均展現良好執行成果，肯定道安團隊的努力，也勉勵團隊持續秉持「道安–沒有最好，只有更好」精神，齊心齊力為市民的交通安全打拼。

黃敏惠強調，為進一步維護市民用路安全並減少交通事故發生，市府擴大跨局處合作，從原有的交通處、警察局、工務處、教育處、觀新處、監理所，新增民政處、社會處、建設處、衛生局及消防局等單位參與，共同提出「嘉義市114年度A1、A2交通事故減量計畫」，以工程、教育、宣導、執法、監理、推動大眾運輸、緊急救護及教育訓練等8大面向為核心，規劃75項重要工作項目，並設定明確的KPI值。

交通處長許啟明指出，本次榮獲交通部「金安獎」多項肯定，不僅是對市府跨局處合作的最佳見證，也展現在交通工程改善、交通執法落實、交通安全宣導推廣及緊急醫療救護效率上的全面努力，未來將持續依循「人本交通」的核心理念，透過智慧交通設施建置、加強易肇事路口改善、推動高齡者及學童交通安全教育，以及執行嚴謹的交通執法，全面降低事故發生率。

