交通部批中共環台軍演「蠻橫無理」 下午說明海空替代航路

交通部長陳世凱強烈譴責中國環台軍演。（資料畫面）

中國解放軍東部戰區今（29日）宣布在台灣周邊展開代號「正義使命-2025」的軍事演習，其公告的演訓區幾乎將台灣完全封鎖包圍。對此，交通部長陳世凱表示，對這種「蠻橫無理的作為」表達強烈抗議，目前正準備因應措施及盤點替代航路，下午會向國人說明。

中國解放軍東部戰區今（29日）宣布於台灣海峽及台灣北部、西南、東南與東部等海空域，進行代號「正義使命-2025」的軍事演習，並宣稱演練科目包含海空戰備警巡、封控要港、要域與聯合突擊等項目，艦機將多向抵近台灣，而明（30日）上午也將進行實彈射擊操演，並劃出禁航區。

廣告 廣告

對於是否影響航線運作，交通部長陳世凱表示，首先對中國「蠻橫無理的作為」表達強烈譴責與抗議。軍演活動對台灣航空、航海必然會造成影響，目前正準備及盤點替代航路、因應措施，而整體運量及流量將受到影響。

至於是否可能造成航班延誤或取消，陳世凱說明，由於軍演狀態在中午前仍未完全明朗，交通部將會在下午把整體盤點狀況彙整完成後，統一對外說明，並向國人清楚報告因應方式。陳世凱也重申，若有替代航路可使用，影響就會降低，但流量還是會有差別，目前交通部還在盤點中，會做好應對措施，請國人放心。





更多《鏡新聞》報導

共軍環台軍演 鄭麗文轟賴清德賣「芒果乾」：連累全台2300萬人

應對中國環台軍演 國防部強烈譴責啟動「立即備戰」

中國突宣布環台軍演 總統府嚴厲譴責：立即停止挑釁行為