交通部招商大會登場！釋出逾3千億投資商機，「5大亮點商案」有哪些？

交通部昨（19）日於台北花園大酒店舉辦2025年度招商大會，主題為「交通招商多領域．打造榮景同躍進」，吸引來自運輸、流通、零售服務、科技、金融、建設開發、工程營造及藝文媒體等領域的逾400位國內外業者參與。

交通部長陳世凱指出，今年度釋出的60件招商案，總商機金額首次突破3,000億元大關，達3,339億元，比去年增加約468億元，展現交通建設對經濟發展的強大帶動力。

投資案件累積超過7,000億元，投資回報潛力如何？

截至2025年10月底，全國累計民間參與公共建設案件已有2,486件，投資金額逾2.6兆元。交通部簽約案件達352件、金額約7,051億元，無論件數或金額均為全國第一。

過去6年間，交通部5度榮獲財政部招商大會中央部會「招商卓越獎」第一名。今年11月28日，交通部將再角逐金擘獎，顯示其招商績效持續亮眼。經濟部投資台灣事務所也肯定，完善的公路、機場與港口基礎建設，是吸引外資的關鍵。

招商攤位吸引許多業者，交通部指出，截至2025年10月底，全國累計民間參與公共建設案件已有2,486件，投資金額逾2.6兆元。（交通部提供）

投資貢獻獎揭曉，哪些企業成為交通部最佳合作夥伴？

本次大會頒發「投資貢獻獎」予八間績優企業，包括南港國際一、國際二（股）公司、遠雄航空自由貿易港區（股）公司、渢妙離岸風力發電（股）公司、統一超商（股）公司、新光三越百貨（股）公司、愛琴海岸開發實業公司、冠誠生活（股）公司及永心鳳茶公司。

受獎企業投資總額逾650億元，涵蓋航空站設施、港埠土地開發、高鐵及車站建設、文教設施等多元領域，顯示交通部招商對各產業具有廣泛吸引力。

AI智慧應用融入交通建設，科技如何提升招商價值？

面對全球AI發展趨勢，交通部積極將人工智慧融入各項建設與招商案中，以智慧交通優化服務。今年大會現場設置「AI未來之窗」體驗區，讓與會貴賓可親身體驗AI科技如何提升交通效率與服務品質，體驗與招商案結合的未來潛力。

精選亮點商案揭示，哪些項目最具投資價值？

大會精選5件亮點商案進行簡報與影片展示，包括：

1、台鐵公司的「台北車站大樓G+2、G+1、U-1層ROT案」

2、台鐵公司的「高雄市自立路土地開發案」

3、鐵道局「高鐵台南車站特定區產業專用區（武東段279、280地號）開發經營案」

4、航港局「基隆市威海營區舊址基地BOT案」

5、港務公司「高雄港新亞灣雙子星大樓開發案」。



以上5案預估商機總額逾357億元。此外，交通部所屬14個機關也設置展示攤位並安排專業解說及洽談區，方便企業即時了解投資契機。

民間參與交通建設持續擴大，未來投資機會如何掌握？

交通部表示，招商大會不只是年度盛會，更是全年無休的合作平台。面對兆元投資與大公建願景，交通部將持續推動創新投資模式，確保每一項交通建設都能成為經濟引擎、生活品質提升者及永續環境守護者，並誠摯邀請國內外企業及投資機構，共同參與智慧、綠色、永續的交通投資新紀元。



