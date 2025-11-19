交通部招商大會 釋逾3300億元投資商機

招商大會現場攤位解說。（圖：交通部提供）

交通部昨（十九）日於台北花園大酒店二樓國際會議廳舉辦一一四年度招商大會，活動以「交通招商多領域·打造榮景同躍進」為主題，吸引國內、外超過四百位國內外業者及相關單位參與，包含運輸、流通、零售服務、科技、金融、建設開發、工程營造等產業出席此次活動。

交通部長陳世凱表示，今年度釋出六十件商案，總商機金額首次突破三千億大關，高達三千三百三十九億元，較去年增加約四百六十八億元，不但提供民眾便利，也帶動經濟發展。

本次大會頒發「投資貢獻獎」給予八間績優業者，分別為：南港國際一、國際二（股）公司、遠雄航空自由貿易港區（股）公司、渢妙離岸風力發電（股）公司、統一超商（股）公司、新光三越百貨（股）公司、愛琴海岸開發實業公司、冠誠生活（股）公司及永心鳳茶公司。受獎業者投資總金額超過六百五十億，投資類別涵蓋航空站及其設施、港埠土地及設施開發、高鐵建設、交通及車站建設、文教設施等，由此可見各行業的企業，都能成為交通部最優質的合作夥伴。

為使與會貴賓能深入瞭解各企業單位與交通部合作機會，大會精選五件亮點商案進行簡報及影片說明，分別為：臺鐵公司的「臺北車站大樓G+2、G+1、U-1層ROT案」及「高雄市自立路土地開發案」，鐵道局的「高速鐵路臺南車站特定區產業專用區（武東段279、280地號）開發經營案」，航港局的「基隆市威海營區舊址基地BOT案」，港務公司的「高雄港新亞灣雙子星大樓開發案」；前述五件亮點商案的商機預估超過三百五十七億。另，交通部正在推展商案數量多元，除亮點商案的簡報說明外，所屬十四個機關（構）都設置展示攤位，且在現場安排專業人員解說。