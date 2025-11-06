交通部推微笑南灣IN台灣計畫 盼創造1.2億觀光產值

為推動台灣觀光產業升級、展現台灣多元自然與人文魅力，交通部將推動「北回之巔旗艦計畫－微笑南灣IN台灣計畫」，以「北回之巔 × 微笑南灣」為核心概念，串聯北回歸線地理軸帶與南灣半島區域，打造兼具生態、文化與國際吸引力的雙主軸觀光新品牌。該計畫從2026年至2029年，預計整合全台8個國家級風景管理處及2座國家公園，推出「新8景、雙魅力」，創造觀光產值上看新台幣1,226億元。

行政院長卓榮泰今日(6日)在行政院會聽取報告後指出，台灣地處北回歸線與板塊交會帶，兼具壯闊地形與多樣生態，是全球少數能兼容山海美景與人文故事的島嶼。他強調，行銷策略應結合地方歷史與文化脈絡，透過宣傳在地故事，創造高文化價值的景點，並考量各地氣候條件與旅客習慣，擬定差異化推廣策略，運用智慧APP系統提供即時、友善的旅遊資訊，提升國際遊客體驗。

卓榮泰請交通部、環境部及文化部通力合作，達成「讓城市有傳說、讓人物有故事、讓軸線有生態、讓海岸都是我們的資源」四大目標，並要求交通部觀光署加速推動計畫進程，於2027年前完成「嘉義」、「澎湖與南灣」(涵蓋台南、高雄、屏東及台東)及「花蓮、玉里」三部曲亮點建設，2028年全面完工，形塑具國際吸引力的觀光地標軸線。

卓榮泰提醒各單位應同步檢討景點設施維護、老街過度商業化與商品高度重複等問題，透過跨部會協調與地方合作，優化環境品質，提升服務水準，讓「北回之巔」與「微笑南灣」成為展現台灣故事、連結國際視野的觀光新象徵。