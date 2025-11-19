交通部推新亞灣雙子星招商 高雄好過日：未整合開發好可惜

交通部推新亞灣雙子星招商，基地位置就在高雄旅運大樓旁(圖右場域)。(記者王榮祥攝)

〔記者王榮祥／高雄報導〕交通部推出「高雄港新亞灣雙子星大樓開發案」，民間投資金額估約86.99億元；臉書社群「高雄好過日」指出，該案僅佔周邊整塊街廓2.79公頃的4成且多為公有地，中央、地方、國營企業卻無法談妥合作，對亞灣發展相對可惜了。

好過日關注交通部今下午舉辦年度招商大會內容，其中兩案和高雄有關，一是台鐵的高雄市自立路土地開發案，位在雄中旁、面積約1.28公頃，民間投資金額估計150億元。

第二案「高雄港新亞灣雙子星大樓開發案」(高雄市苓雅區苓港段14及15地號土地設定地上權案)，地主為港務公司，基地面積約1.16公頃(3523.5坪)，投資引入辦公空間、商場、旅館及開放式公共場域，民間投資金額估算約86.99億元。

好過日注意到，此佔雖然面積不小，但僅佔周邊整塊街廓2.79公頃的4成左右，特貿一還有市府、中油所持有的土地，規劃上就會讓這塊地切成3至4塊。

好過日表示，先前中油與高市府曾談過特貿C1、2、3(接近Y15方向)預定採公辦都更，開發模式和交通部不同，引進配置也會有差異，再加上一旁還有中油0.5公頃剩餘土地，未來在機能配置、開發時程、甚至空橋連接的介面等問題都會較為複雜。

一樣都是公有土地，且先前有過高港土開公司合作經驗，這次中央、地方、國營企業卻無法談妥合作，對亞灣區發展相對可惜。

