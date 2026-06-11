交通部推機車左轉安全精進措施 擬設轉彎專用道與保護時相

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綠燈亮起，機車不必待轉，和汽車一起往左轉，台北市兩線道以下有號誌路口，目前並沒有強制機車需要兩段式待轉，而台南市自2023年10月起陸續試辦單向2車道路段取消強制兩段式左轉後，事故下降約2成左右，也引起各方議論，政策是否有助提升交通安全。

機車騎士陳先生說道，「對方來車比較少的是可以，但是如果對方車多的，兩段式左轉是比較合理。」

機車騎士王先生表示，「時間上的問題，有時候待轉都要等90秒，有時候感覺好像蠻久的。」

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交通部首度表態，為了降低機車事故率，減少傷亡發生，將全面推動「機車左轉安全精進措施」，包括將左轉專用道與左轉保護時相，列為路口改善的核心重點，與因地制宜導入交通工程配套措施，並沒有全面取消機車左轉待轉的政策規劃。

交通部路政及道安司吳東凌指出，「機車左轉之後我們的保護機制，要設計得儘量去減少衝突點，如果他在這個時候發生側撞的話，對機車騎士的傷害會是最高。」

台北市交工處副處長黃惠如表示，「我們檢討他原本第三車道，已經沒有禁行機車了，而且他可以提供左轉保護時相，然後來討論說，開放允許直接左轉。」

台灣交通安全協會則主張，在道路環境已經確實改善，駕駛也訓練到位的前提下，不再需機車兩段式左轉，建議短期內，可利用非強制性兩段式左轉，來度過轉型期。