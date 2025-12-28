交通部提升汽機車考照難度 廢是非題、汽車路考路線當天抽

道路上一片狼籍，原來是發生左轉機車跟直行機車對撞的事故，造成3人受傷。機車車禍經常發生，根據交通部統計，去年機車交通事故高達41萬件，超過1800人死亡；今年截至9月，事故發生超過30萬件，已經造成近1300人死亡，有鑑於此，交通部決定對考照制度進行變革。

台北市民陳小姐認為，「考試變難一點，然後你能過的機率也比較小，代表你過了之後也是比較有一些正確的知識，應該會多多少少再降低一點點事故率。」

台北市民呂小姐說道，「是強制一點，可是是有效，可是效果沒那麼大，當下會遵守後來就忘了，國小的時候你必須教育這個規矩。」

對於考照的筆試和路考改為較嚴格的方式，民眾普遍贊同。

機車駕照部分，明年1月底起筆試取消是非題，只剩選擇題，預估1年有近55萬名考生受到影響；汽車駕照部分同樣加嚴，明年3月起路考將增加路口停讓動作，6月起筆試同樣廢除是非題，明年底路考路線改為當天抽籤決定。

消基會交通委員會召集人李克聰表示，「不管是把考題把它變得比較困難、比較多元，甚至我們限制一些相關的資格，應該講說是一個開始，但是我建議它有沒有效果，必須要滾動式地檢討看看它成效如何。」

專家認為，機車車禍數字高居首位，變革考照制度是好的開始，可是也要觀察執行後是否有反映在事故發生率的降低上，進行滾動式檢討，未來也可導入AI技術，開發機車模擬情境的考試內容，增加考生的練習機會。