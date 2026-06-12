交通部擘劃未來5年商港發展藍圖 投入572億元推動107項建設

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記者李佩玲／臺北報導

交通部今（12）日宣布完成未來5年（民國116至120年）「國際暨國內商港整體規劃及發展計畫」規劃作業，預估將投入572億元，其中477億元用於推動基隆港、臺北港、臺中港、高雄港、安平港、蘇澳港、花蓮港等7大國際商港共計34項建設，95億元用於推動布袋港、澎湖港、金門港、馬祖港等4處國內商港共計73項建設；計畫已於今年5月底陳報行政院，待核定後將全面推動。

交通部說明，未來5年國際商港將佈局3大發展重點，第一項「強化核心貨櫃樞紐」，持續擴增貨櫃樞紐處理能量，進行高雄港第三及第五貨櫃中心升級計畫，預計民國116年及118年可分別提供1.8萬TEU及2.4萬TEU超大型貨櫃輪靠泊；第二項「活絡港市水岸觀光」，配合基隆郵輪產業蓬勃發展，透過威海營區土地釋出辦理BOT招商，引進複合型商場，並串聯基隆港東4、東5碼頭後線開發，形成水岸休憩廊帶；第三項「打造智慧永續綠港」，辦理臺北港、臺中港及高雄港圍堤造地工程，作為生質燃油、LNG、甲醇、氫、氨等新能源發展用地，同時積極導入AI及智慧科技應用服務，提升港口營運管理效率。預估民國120年底臺灣港群整體貨櫃量將達1550萬TEU，國際航線客運量則可達140萬人次。

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國內商港部分，未來5年有3大發展重點，第一項「打造國際水岸灣區」，配合澎湖金龍頭營區搬遷後釋出土地進行招商開發，結合市區商業、歷史文化、海岸觀光及港務航運等多元性用途，引進旅宿、餐飲、市集、藝文及海上遊憩等營運項目，打造馬公港成為兼具海運及提供旅客多元旅遊服務的國際級觀光濱海園區；第二項「優化離島客運服務」，推動澎湖馬公、龍門尖山港區及馬祖猛澳、青帆港區浮動客運碼頭新建工程，提供旅客貼心及安全搭船環境；第三項「擴增貨運設施量能」，增建金門料羅港區、澎湖龍門尖山港區、布袋港等貨運碼頭，滿足離島地區貨物運輸需求。預估民國120年底國內商港整體客運量可達530萬人次，貨運量將達530萬公噸。

交通部今日宣布完成未來5年「國際暨國內商港整體規劃及發展計畫」規劃，預估將投入572億元。（記者李佩玲攝）