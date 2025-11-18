交通部擬修機車外送運價公式 必要時可收等待、爬樓梯費用

外送員在大街小巷穿梭，忙著為顧客送達商品。為了讓外送運費有合理價格，交通部日前預告最新外送運價公式，若有必要，外送費還可加收等待費、樓層費等其他費用。

台北市民江小姐表示，「你要人家騎車然後送到那邊，還要往上走送商品，其實這個都是相對要付出來的成本。」

台北市民賴小姐認為，「所有的服務就是使用者付費啦，我是覺得使用者付費，因為我覺得合理就好了。」

交通部表示，目前國內約有15萬人從事外送業，這次修法特別針對機車外送訂定出獨立的計算架構，機車外送的「每單公里基本運價」為「1加上合理經營報酬率」再乘以「每車公里合理成本」，然後除以「平均每車公里接單數」，必要時可加收樓層費、春節加成費等。

交通部公共運輸監理司科長林宇平說明，「草案的話主要是規範最多能收取的上限，商家抽成的利潤去補貼運費，你那個平台有一個商業考量。」

事實上去年交通部就曾針對外送運價提出修正草案，但因爭議不休不了了之，這次再度提出預告，不過外送產業工會等團體仍存有諸多疑慮。

全國外送產業工會發言人蘇柏豪回應，「2大平台業者為基準下去規畫這個運價的話，那你其他沒有跟餐廳抽成的中小平台一定會倒閉。」

台北市計程車駕駛員職業工會發言人李威爾指出，「這個標準你們各地方政府自己去制定會產生一個很大的問題，每一個地方政府會變得是無頭蒼蠅啦。」

交通部強調，外送運價公式確立後將由公路局啟動5方協商，邀請中央及地方政府、平台業者、外送員工會及消費者團體共同討論，視不同生活圈訂定各地運價，預告期有60天，蒐集各界意見後最快明年2月完成修法上路。