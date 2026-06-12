交通部擬砸572億元建設商港 5年拚貨櫃量再提升
（中央社記者黃巧雯台北12日電）交通部擬砸572億元，推動國際暨國內商港整體規劃及發展計畫，期程為116至120年，聚焦深化港埠基礎等4方向，估台灣港群貨櫃量從114年1355萬TEU，120年底增至1550萬TEU。
\n
為提升台灣商港國際競爭力，交通部長陳世凱指示，未來5年「國際暨國內商港整體規劃及發展計畫」應具前瞻性與未來性策略發展藍圖，尤其因應全球綠色航線與永續港埠發展趨勢，台灣國際商港更應提前布局，建置及提供新興燃料（如LNG）加注服務，爭取綠色航線靠泊，鞏固在全球航運樞紐地位。
\n
交通部航政司長韓振華在記者會中表示，這項計畫以深化港埠基礎、健全服務機能、創造多元發展、打造永續韌性為4大核心方向，將投入新台幣572億元，打造智慧、安全、永續、韌性的國際與國內商港，已於5月底將計畫陳報行政院。
\n
其中，477億元用於推動基隆港、台北港、台中港、高雄港、安平港、蘇澳港、花蓮港等7大國際商港共34項建設，其餘95億元用於推動布袋港、澎湖港、金門港、馬祖港等4處國內商港共73項建設。
\n
韓振華表示，未來5年國際商港將以「永續、智慧升級，成為多元且具新價值港口」為目標，聚焦3大重點，其中第1項為強化核心貨櫃樞紐，續擴增貨櫃樞紐處理能量，進行高雄港第三及第五貨櫃中心升級計畫，預計116年及118年可分別提供1.8萬TEU（20呎標準貨櫃）及2.4萬TEU超大型貨櫃輪靠泊。
\n
第2項為活絡港市水岸觀光，配合基隆郵輪產業蓬勃發展，透過威海營區土地釋出辦理BOT招商，引進複合型商場，並串聯基隆港東4、東5碼頭後線開發，形成水岸休憩廊帶；第3項打造智慧永續綠港，辦理台北港、台中港及高雄港圍堤造地工程，作為生質燃油、LNG、甲醇、氫、氨等新能源發展用地，同時積極導入AI及智慧科技應用服務，提升港口營運管理效率。
\n
韓振華表示，去年台灣港群的貨櫃量約為1355萬TEU、國際航線客運量116萬人次，預估120年底分別成長至1550萬TEU、140萬人次。
\n
國內商港部分，韓振華指出，將以維護客貨運機能、滿足民生需求及輔助觀光發展為目標，3大發展重點包括打造國際水岸灣區、優化離島客運服務與擴增貨運設施量能。
\n
其中，配合澎湖金龍頭營區搬遷後釋出土地進行招商開發，結合市區商業、歷史文化、海岸觀光及港務航運等多元性用途，引進旅宿、餐飲、市集、藝文及海上遊憩等營運項目，打造馬公港成為兼具海運及提供旅客多元旅遊服務的國際級觀光濱海園區。
\n
韓振華指出，去年國內商港整體客運量約310萬人次、貨運量約428萬公噸，預估120年底將成長至530萬人次、530萬公噸。（編輯：張銘坤）1150612
其他人也在看
美軍擊落多架伊朗攻擊無人機 川普怒警告：最好快收斂
根據路透社（Reuters）報導，消息人士透露，美軍近日在霍爾木茲海峽附近，擊落了多架伊朗的單向攻擊無人機。儘管美伊雙方日前宣稱和平談判有所進展，但這起最新軍事衝突，無疑讓中東局勢再度陷入緊張。
中國砸46億大亂鬥！ 日本龍頭已倒地 謝金河：台廠考驗將至
財經專家謝金河指出，AI軍備競賽雖引爆高階玻纖布超級行情，但領頭羊日東紡織股價驟然腰斬，揭示中國巨石與菲利華大舉擴產殺價，高階市場版圖巨變，台灣玻纖布廠考驗恐將至。
周興哲《歌手2026》慘遭淘汰！ 台上唱跳不夠猛被調侃「老實人跳舞」
中國大陸歌唱競技綜藝《歌手2026》自開播以來便話題不斷。在最新一期的月度決賽中，令人始料未及的是，向來以深情療癒嗓音著稱的台灣「情歌王子」周興哲，在此次決賽中大膽突破自我、首次挑戰唱跳舞台，卻依然未能擄獲大眾評審的心，最終慘遭淘汰。隨著哈林（庾澄慶）、魏如萱與周興哲接連遭到淘汰，目前舞台上，台灣歌手僅剩下傳奇美聲齊豫一人獨自苦撐。
勝興車站、白沙屯拱天宮... 苗栗十大人氣景點強勢出爐
苗栗最強玩樂地圖公開！放假想來趟慢活之旅，除了坐擁山海交織的花蓮、台東外，近年來也有越來越多旅人將目光投向苗栗。這座融合客家文化、自然生態與鐵道風情的城市，不僅擁有豐富的人文底蘊，更藏著許多值得細細探
台廠記憶體第3家！這「指標股」籌資280億元 跟進南亞科、群聯搶食AI大餅
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導繼記憶體指標大廠南亞科（2408）、群聯（8299）完成募資案後，台灣第3家記憶體廠力積電（6770）近日也宣布透過發行海外存託...
NBA總冠軍賽》馬刺教頭Johnson力挺球隊主控！直言G5最後時刻球還是會在Fox手上
聖安東尼奧馬刺在NBA總冠軍賽第四戰一度取得29分領先優勢，眼看相當有機會扳平系列賽，最終卻遭紐約尼
老屋想解套1／桃園蘆竹旺族內戰！ 鐵皮古宅竟成歷史建築
6月2日下午，記者跟隨林子壽與林氏宗親抵達慎德居，慎德居建於1914年，是傳統「一堂二橫」客家夥房，採用鵝卵石興建基礎、土墼磚與紅磚起建屋身，福州杉與紅瓦等建材興建房頂，本該是樸實典雅、古色古香，如今竟滿地雜物，加上天花板上超大蜘蛛網，以及用建築物上覆蓋的紅色...
一度賠百萬！洪都拉斯昔押房買500張股票 「暴跌剩6元」反轉結局曝
男星洪都拉斯耕耘演藝圈多年，上遍各大節目，拍了不少戲劇作品，然而年輕的時候，他曾因為演藝工作很常有一餐沒一餐，決定投資股票賺錢，不僅曾遇到詐騙分析師，甚至曾拿房子抵押用一張10幾塊錢的價格買進500張銀行股，沒想到這檔股票卻一路跌到6塊，讓夫妻倆徹夜難眠，最後雖迎來「驚人反轉」。但他也提醒，千萬別將所有資金放進同個籃子，他的故事也值得近日沈淪股海「四貸同堂」的投資者借鏡。
達成協議真有譜？伊朗外長：濃縮鈾底線在這
[NOWNEWS今日新聞]有關美國、伊朗即將達成協議的消息越來越多，伊朗外交部長阿拉格齊（AbbasAraghchi）12日晚間證實，美伊談判已進入尾聲，預計未來幾天內就會簽署，美國總統川普（Dona...
新北、基隆大雨特報！梅雨未結束 午後慎防強對流、雷擊
梅雨滯留鋒面影響，中央氣象署今天清晨發布新北、基隆大雨特報，基隆北海岸地區有局部大雨發生的機率，山區請慎防坍方、落石。氣象專家吳德榮指出，今天滯留鋒在北部海面，各地略好轉、氣溫升。受西南季風的影響，午後仍有強對流發生的機率，需注意雷擊、強風、瞬間強降雨的發生。
大解渴！曾文水庫「8天猛灌1.23億噸」最新蓄水量破億
即時中心／陳奕劭報導受到滯留鋒、低氣壓、西南風影響，台灣天氣多雨，國內規模最大的曾文水庫集水區近日也持續補水。經濟部水利署南區水資源分署統計指出，截至今（13）日上午6點，國內規模最大的曾文水庫集水區有效蓄水量突破1億立方米，有效蓄水容量22.98%。而供應民生用水的南化水庫也受助攻，有效蓄水容量來到63.32%。
人類第一位兆元富翁誕生！馬斯克富可敵國 1人身家竟是1億人口越南GDP的兩倍
如果你把伊隆‧馬斯克一個人自成一個經濟體，他竟比全球逾150個國家還有錢。隨著SpaceX完成史上最大IPO，股價衝上164美元（截至截稿前）、市值直逼2兆美元，馬斯克的個人財富也正式突破1兆美元大關，成為人類史上首位「兆元富翁」（Trillionaire）。他的財富不只超越全球前幾大富豪總和，甚至已經超過台灣（約8844億美元）、北歐最大經濟體瑞典（約6040 億美元）的全年經濟產出。
美伊雙方曝協議接近完成 美軍仍擊落多架伊朗無人機
據《路透社》的獨家報導，1位美國高級政府官員12日透露，雙方已就文本達成一致，華盛頓預計將在未來幾天內簽署初步協議。擬議的諒解備忘錄要求重新開放荷姆茲海峽（Strait of Hormuz），並解除美國對伊朗港口的海上封鎖。之後，雙方將就伊朗核計畫展開談判。1位不願具名的...
南投巧克力咖啡節6/19登場 許淑華、蔣萬安聯手代言
【記者林玉芬南投報導】2026南投巧克力咖啡節將於6月19日在埔里福興溫泉遊客中心登場，縣府12日舉行記者會，縣長許淑華、臺北市長蔣萬安「聯手出擊」為活動造勢，為咖啡、巧克力產業代言，號召各地遊客把握...
連老祖宗五權憲法都不要？蔣萬安喊廢監院 他爆驚人內幕：怕被查
台北市長蔣萬安日前公開呼籲廢除監察院，引發政壇高度關注。政治工作者周軒隨即發文開砲，質疑蔣萬安此舉並非為了憲政改革，而是企圖規避卸任後的司法與監察調查。周軒更具體盤點包含大直培英社宅廢棄物、秀珍菇遮陽傘、負壓吸菸室及捷運施工安全等5大市政爭議，直指蔣萬安是因擔心爛攤子被清算，才急著拆除監察院這顆未爆彈。此舉被批評與民眾黨護航柯文哲的行徑雷同，引發各界對其政治動機與市政績效的熱烈討論。
不准抹殺歷史！美法官勒令川普政府恢復國家公園看板
美國波士頓聯邦法官做出最新裁決，勒令川普政府必須在21天內，重新安裝從全國國家公園和紀念碑中移除的歷史與科學展示牌。法官痛批，政府因政治立場移除奴隸制度與氣候變遷等看板，是危險的審查行為。
下一步是與特斯拉整合？SpaceX市值衝破2兆美元 營運長一句話引爆市場聯想
SpaceX 完成史上最大 IPO 後，市值一舉突破 2 兆美元並超越特斯拉。營運長 Shotwell 罕見表示，未來若與特斯拉進一步整合，或許能讓馬斯克「輕鬆一些」，再度引發市場對其打造超級科技帝國的聯想。
連勝文的擁抱 看見再興中學最後一舞的洪志善 呂政儒
【互傳媒／記者 魏冠中／臺北 報導】再興中學今天(13日)舉行畢業典禮，很多年輕的國高中學生都不知道，25年前
Meta大當機！FB、IG、Threads昨晚全掛 網友崩潰：我要尖叫
Meta旗下社群平台12日晚間驚傳大規模當機，包括Facebook（臉書）、Instagram（IG）及Threads均出現異常情況，大量用戶無法正常登入、瀏覽內容或使用訊息功能，引發各地網友湧入其他平台討論。此次受影響地區除台灣外，還包括美國、日本、菲律賓等國家，截至目前為止，Meta官方尚未對當機原因做出說明。
傳阿聯同意解凍數百億美元資金 換取伊朗停止攻擊
據《路透社》的獨家報導，這項尚未被媒體報導過的消息曝光之際，美伊之間旨在結束戰爭的更廣泛談判可能也已進入最後階段。外交人士表示，相關談判可能涉及釋放遭美國制裁凍結於海外銀行的數百億美元伊朗石油收入。2名區域消息人士向《路透社》表示，阿聯已同意釋放總計100億...