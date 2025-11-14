交通部擬開放雙層巴士上國道 估每輛車增5成運能

週五下午還不到下班尖峰，國道客運候車站牌前已經大牌長龍，車輛抵達後一次載不完，駕駛向乘客揮揮手，要再等下一班車才能搭乘，有乘客分享自身經驗，甚至有過末班車還載不完的狀況。

乘客呂小姐表示，「他們通常會拍回去給總站看，有時候會再開加班車。」

旅客劉先生指出，「下班時間人比較多吧，這邊都排滿，這邊全部都站滿人。」

疫情過後大客車駕駛持續缺員，公路局估計，全國市區公車和國道客運人力缺口來到600多人，為了維持服務水準，交通部修法解禁，未來雙層巴士可以上國道及快速道路，不過若遇強風要禁行，特定高架路段也不能行駛；規格方面也規範，較目前雙層觀光巴士的高度再降低，限高4公尺，車頂為封閉式，走道的間距也會比觀光巴士寬。

交通部長陳世凱對此說明，「在明年的1月可以完成法制化，也就是說1月底之後，我們希望這個雙層巴士可以在高速公路上面行駛， 駕駛員的訓練也會比較特殊一些。」

首都客運總經理李建文認為，「提高每位駕駛長載客服務的人數，可以來紓解在通勤路線所謂尖峰上不了車的狀況。」

客運業者表示，因目前國內還未生產「非觀光目的」的國道雙層巴士，推測購車成本高，也希望政府可以給予補助。

交通部指出，這次修法參考日本、香港以及英國經驗，預估每車載客可從原本約40人增加至60人，提升50%運量。