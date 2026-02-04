交通部擬開放「駕艙機車」 業者訂價30多萬拚在台上市

沿著圓環過彎，車體維持最佳角度，這是台日合作新創Lean Mobility打造的微型電動三輪車Lean 3，又稱駕艙機車，今（2026）年1月推出量產車型，結合汽、機車的優點，車身小、擁有高機動性，操作方向盤轉彎，加上艙體包覆，比一般機車更安全，也不用擔心下雨天，還能吹冷氣，吸引民眾目光。

民眾周先生表示，「它體積是比較小，然後也可以遮風避雨，應該有機車的優勢跟汽車優勢，所以我覺得對一般民眾，應該也會有一些意願去買。」

民眾陳先生認為，「價格如果以機車來講是偏高，可是如果以汽車來講是偏低的，我覺得這看個人的取捨。」

業者先前開放民眾試駕，要搶攻台日市場，台灣有望在下半年開放上路。

交通部為了順應車輛產業發展、接軌國際，參考歐洲、日本的經驗，預告修正「道路交通安全規則」部分條文修正草案，擬開放駕艙機車，定位為機車，領用機車車牌，但必須有小型車以上駕照，路權同樣比照小型車，但不能行駛國道、快速道路。

交通部專門委員趙晉緯說明，「那這種車子，我們在研議過程中也經過我們實際試乘，就覺得它的使用跟行為比較接近汽車，所以我們要求說，它必須領有這個小型車的駕照。」

針對外界關切，駕艙機車的路權、停車規定，交通部表示，不用兩段式左轉，可停放機車、汽車停車格。

而台灣被稱為機車大國，機車使用率高，目前國內機車售價在6到9萬元之間，汽車售價50萬元以上。專家分析，Lean 3是30多萬元，除了考驗市場接受度，也會改變用路環境。

小七車觀點總監謝騰輝指出，「如果你的行駛路權比照汽車，但是你又不能上高速公路，其實等同於這個白牌機車，這樣類型車輛在行駛中，是不是會有這個對於交通上的一個阻礙？那它必須行駛機車道，還是行駛這個汽車道，它的停車費率該怎麼計算？」

由於駕艙機車售價高於一般機車，小資族、年輕人可能無法負擔，專家認為，業者的客群可能鎖定商務人士，以及嘗鮮的玩車族。