▲交通部擴徵大客車駕駛，考照期間補助8.5萬。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）

[NOWnews今日新聞] 交通部為推動「公路公共運輸營業大客車駕駛擴大徵才就業獎勵方案」，公路局訂於本週六（12月13日）下午1時30分至下午5時30分，於新光三越左營店彩虹市集1樓戶外廣場，與高雄市區監理所、嘉義區監理所、高雄區監理所、高雄市政府交通局、公路人員訓練所南部訓練中心、高雄市政府勞工局訓練就業中心、高屏地區遊覽車公會及12家客運業者、駕訓班等單位，聯合舉辦駕駛擴大徵才活動，活動現場採開放式，歡迎有意願投入客運業職場之民眾前往參與。現場計有15個徵才攤位，提供近400個駕駛員職缺。

本次擴大徵才活動由高雄市區監理所承辦，現場計有15個徵才攤位，提供近400個駕駛員職缺。高雄市區監理所所長劉育麟表示，凡透過穩定就業獎勵方案成功媒合，完成受訓並到職滿三個月者，最多可享有4種補助津貼可領取：

補助駕駛訓練費(參加小客車升大客車訓練最高1萬4,500元、大貨車升大客車訓練最高1萬3,500元、參加乙類營業大客車駕駛人專訓最高2萬7,365元、甲類營業大客車駕駛人專訓最高5萬,923元) 訓練期間生活津貼每日953元(最高領取5萬3,368元) 普通大客車駕照考領職業大客車駕照期間生活津貼補助(最高8萬5,770元，限公路汽車客運業及遊覽車客運業) 任職滿3個月至1年，再加發穩定就業獎勵金(最高6萬元)，合計最高可領補助達21萬3,638元 ▲交通部大客車駕駛擴大徵才在高雄。（圖／交通部）

