交通部省道改善計劃 台16線水里至信義段可望拓寬

【記者林玉芬/南投報導】台16線是水里通往信義雙龍部落重要道路，因邊坡不穩、路況不佳，颱風、豪雨一來，容易斷路、釀災，地方爭取改善多年，立法院交通委員會11日邀交通部部長陳世凱到場會勘並聽取簡報，交通部同意將台16線納入省道改善計劃，經費約25億元。



交通部公路局局長林福山簡報說明，台16線19K到25K公路改善，將沿著濁水溪進行，並分成三個路段改善，包括興建隧道、橋樑、平面道路等，改善路段約有3公里，調整路寬為10公尺。

陳世凱同意先撥款1.5億元，進行邊坡改善，也為正式拓寬鋪路，同時25億元拓寬經費將納入省道改善計劃，讓水里、信義鄉親回家的路更安全。

立委游顥表示，台16線拓寬問題討論很久了，他擔任縣議員及立委期間，積極爭取可行性評估及相關計劃，己經完成，交通部態度是臨門一腳。

副縣長王瑞德指出，在游顥立委及相關立委積極爭取下，該工程納入114年至118年省道改善計劃後，預計116年開工。台16線是水里、信義鄉重要聯外道路，未來施工改善後，將大幅提升行車安全，並有助於地方觀光發展。