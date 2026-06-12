交通部砸572億升級全台商港 百項建設拚5年完成
交通部規畫投入572億元升級台灣國際與國內共11處商港，將擴增貨櫃樞紐處理能量、活絡水岸觀光、優化離島客運等，其中477億元將用在基隆、台北、台中、高雄、安平、蘇澳及花蓮港，另95億元用於布袋、澎湖、金門及馬祖港，推動總計107項建設，計畫期程自116年至120年，預估貨運量與客運量將雙雙成長。
交通部航政司長韓振華說明，為掌握全球航運與港埠發展脈動，交通部每5年進行國際暨國內商港整體規劃及發展計畫，面對國際情勢與全球海運市場快速變化、鄰近港口激烈競爭等挑戰下，為提升我國商港國際競爭力，交通部長陳世凱指示，未來5年應有具前瞻性的策略發展藍圖。
韓振華說，尤其因應全球綠色航線與永續港埠發展趨勢，我國際商港更應提前布局，建置及提供新興燃料（如LNG）加注服務，爭取綠色航線靠泊，鞏固我國際商港於全球航運樞紐地位，另國內商港部分，須依本島與離島間客貨運發展情形，清楚劃分各港口定位與發展策略，依實際營運需求投入各項建設，提供旅客更安全、便捷及舒適的海運服務。
據規畫，未來5年國際商港布局有3大重點，首先是「強化核心貨櫃樞紐」，持續擴增貨櫃樞紐處理能量，進行高雄港第三及第五貨櫃中心升級計畫，預計116年及118年可分別提供1.8萬TEU及2.4萬TEU超大型貨櫃輪靠泊。
第二項是「活絡港市水岸觀光」，配合基隆郵輪產業蓬勃發展，透過威海營區土地釋出辦理BOT招商，引進複合型商場，並串聯基隆港東4、東5碼頭後線開發，形成水岸休憩廊帶。
第三項為「打造智慧永續綠港」，辦理台北港、台中港及高雄港圍堤造地工程，作為生質燃油、LNG、甲醇、氫、氨等新能源發展用地，同時積極導入AI及智慧科技應用服務，提升港口營運管理效率。
韓振華指出，預估到了120年底，台灣港群整體貨櫃量將達1550萬TEU，國際航線客運量則可達140萬人次，較去年貨櫃量1355萬TEU、客運量116萬人次分別成長15％與20％。
針對國內商港也有3項重點，第一為「打造國際水岸灣區」，配合澎湖金龍頭營區搬遷後釋出土地進行招商開發，結合市區商業、歷史文化、海岸觀光及港務航運等多元性用途，引進旅宿、餐飲、市集、藝文及海上遊憩等營運項目，打造馬公港成為兼具海運及提供旅客多元旅遊服務的國際級觀光濱海園區。
第二項是「優化離島客運服務」，推動澎湖馬公、龍門尖山港區及馬祖猛澳、青帆港區浮動客運碼頭新建工程，提供旅客貼心及安全搭船環境。
第三項為「擴增貨運設施量能」，增建金門料羅港區、澎湖龍門尖山港區、布袋港等貨運碼頭，滿足離島地區貨物運輸需求。
韓振華說，預估120年底，國內商港整體客運量可達530萬人次，貨運量將達530萬公噸，較去年客運量310萬人次、貨櫃量428公噸分別成長67％與24％。
未來5年的國際暨國內商港整體規劃及發展計畫經費來自航港建設基金與營業基金，交通部已於今年5月底將計畫陳報至行政院，後續待行政院核定後，將積極推動國際與國內商港各項港埠建設。
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