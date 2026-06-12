交通部砸572億啟動5年商港計畫！郵輪旅客有望再創新高

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交通部將投入572億元升級台灣國際與國內共11處商港。(郵輪示意圖) 圖：高雄市政府/提供

[Newtalk新聞] 交通部以四大核心方向，啟動商港整體規劃及發展計畫，未來5年將投入572億元，推動7大國際商港、4處國內商港，共計107項建設。另外，郵輪今年進出港旅客人次預計將突破117萬人次，可望創新高。

交通部以「深化港埠基礎、健全服務機能、創造多元發展、打造永續韌性」為四大核心方向，將投入共572億元，啟動116年至120年的「國際暨國內商港整體規劃及發展計畫」規劃作業，其中477億元用於推動基隆港、台北港、台中港、高雄港、安平港、蘇澳港、花蓮港等7大國際商港共計34項建設，95億元用於推動布袋港、澎湖港、金門港、馬祖港等4處國內商港共計73項建設。

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交通部航政司長韓振華表示，未來5年國際商港佈局，將有三大發展重點：第一項為「強化核心貨櫃樞紐」，持續擴增貨櫃樞紐處理能量，進行高雄港第三及第五貨櫃中心升級計畫；第二項推動「活絡港市水岸觀光」，韓振華指出，配合基隆郵輪產業蓬勃發展，透過威海營區引進複合型商場，並串聯基隆港東4、5碼頭後線開發，形成水岸休憩廊帶；第三要「打造智慧永續綠港」，台北港、台中港及高雄港圍堤造地工程，將作為生質燃油等新能源發展用地，同時積極導入AI及智慧科技應用服務，提升港口營運管理效率。

韓振華指出，未來5年將以「維護客貨運機能、滿足民生需求及輔助觀光發展」為目標，發展三大重點。第一，「打造國際水岸灣區」，配合澎湖金龍頭營區釋出土地進行招商開發，引進旅宿、餐飲、市集、藝文及海上遊憩等營運項目，打造馬公港成為國際級觀光濱海園區；第二，「優化離島客運服務」，推動澎湖馬公、龍門尖山港區及馬祖猛澳、青帆港區客運碼頭新建工程；第三，「擴增貨運設施量能」則要增建金門料羅港區、澎湖龍門尖山港區、布袋港等貨運碼頭，滿足離島地區貨物運輸需求。

雖然高雄港貨櫃量曾全球排名第3名，去年全球排名落至22名，有不小的落差，但由於台灣產業近年轉型走向高科技產業，而高科技產品大多走空運居多，加上近年鄰近國家港口建設和基礎條件競爭激烈，我國商港也在轉型，除了升級基礎設施外，也布局新興燃料加儲設施，吸引新的船靠泊上下貨，帶動客貨量能成長，爭取更好的排名。

韓振華強調，挪威船級社去年針對160個貨櫃港口評鑑，而高雄港在生產力、作業效率、智慧化程度等拿下第9名，顯示高雄港在全球仍是有競爭力的。此外，今年郵輪進出約有611艘次、進出旅次117萬人次，相較去年分別成長7%及2%，今年還有機會再創新高。

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