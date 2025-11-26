交通部祭5大國旅方案救旅遊 羅廷瑋憂恐淪為口號 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

日本首相高市早苗寺前「台灣有事」論，引發中日關係緊繃，行政院長卓榮泰表示，總統賴清德鼓勵出國國人選擇日本作為旅遊目的地，也鼓勵國內旅遊，交通部規劃5大優惠措施，明年3月上路。但立委羅廷瑋擔憂，但這會不會又只是一個響亮的口號？他認為，台灣觀光需要的是務實行動，不是更多口號。

羅廷瑋表示，政府喊出「觀光國家隊」原意是好，但從雞蛋、口罩到AI、太空、無人機、電巴、打詐等，過去的國家隊，有多少真正解決了問題？他擔憂，如果核心問題不解決，這支觀光國家隊終究只是換湯不換藥；台灣觀光需要的是務實行動，不是更多口號。

羅廷瑋解釋，執政黨宣傳日本旅遊、談對世界行銷台灣，卻忽略了最根本的問題，以日月潭湖景周末一晚的房價來說，一年內從2萬飆到5萬的不合理定價、又或是外國旅客普遍說台灣「道路好可怕、過馬路像闖關」，景點周邊人車混雜，種種已成為國際形象的黑洞。

羅廷瑋認為，台灣觀光要提升，不能只靠品牌宣傳，而是需要政觀推（行政院觀光推動委員會）這種真正具決策權的跨部會平台，把步行安全、道路友善、觀光動線當成「國家隊等級」的任務，讓旅客真實體驗到台灣的進步。

根據交通部初步規劃「5大國旅方案」，第一是「生日住宿優惠」，每月抽出1000名國人獲得1200元生日住宿金。第二是「平日住宿優惠」預計發行住宿券，週日至週四，每人最多2晚2000元，第1晚抵用800元、第2晚連住抵用1200元。

另外，交通部也推動「遊樂園留宿」，週一至週四且非國定假日，任一晚合法旅宿發票，住宿當日與隔日至全國26家觀光遊樂業主題樂園，可享第2天入園門票免費優惠。

針對團體旅遊部分，則有「企業員工國內旅遊獎勵」由旅行業招攬30人以上企業員工旅遊，包裝至少2天1夜之行程，但例假日不超過1天。每家旅行業者可申請10團企業員工旅遊遊程行銷獎勵金，每團1萬元；每家公司可申請1團企業員工旅遊獎助金2萬元。

除此之外，在交通方面推行「Taiwan PASS平日國旅優惠」週日至週四4折優惠，每套產品1000元；或Taiwan PASS平日加贈每房每晚1500元住宿抵用金，各限量2萬套。

照片來源：取自羅廷瑋臉書

