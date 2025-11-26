交通部祭5大國旅方案救旅遊 羅廷瑋憂恐淪為口號
CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導
日本首相高市早苗寺前「台灣有事」論，引發中日關係緊繃，行政院長卓榮泰表示，總統賴清德鼓勵出國國人選擇日本作為旅遊目的地，也鼓勵國內旅遊，交通部規劃5大優惠措施，明年3月上路。但立委羅廷瑋擔憂，但這會不會又只是一個響亮的口號？他認為，台灣觀光需要的是務實行動，不是更多口號。
羅廷瑋表示，政府喊出「觀光國家隊」原意是好，但從雞蛋、口罩到AI、太空、無人機、電巴、打詐等，過去的國家隊，有多少真正解決了問題？他擔憂，如果核心問題不解決，這支觀光國家隊終究只是換湯不換藥；台灣觀光需要的是務實行動，不是更多口號。
羅廷瑋解釋，執政黨宣傳日本旅遊、談對世界行銷台灣，卻忽略了最根本的問題，以日月潭湖景周末一晚的房價來說，一年內從2萬飆到5萬的不合理定價、又或是外國旅客普遍說台灣「道路好可怕、過馬路像闖關」，景點周邊人車混雜，種種已成為國際形象的黑洞。
羅廷瑋認為，台灣觀光要提升，不能只靠品牌宣傳，而是需要政觀推（行政院觀光推動委員會）這種真正具決策權的跨部會平台，把步行安全、道路友善、觀光動線當成「國家隊等級」的任務，讓旅客真實體驗到台灣的進步。
根據交通部初步規劃「5大國旅方案」，第一是「生日住宿優惠」，每月抽出1000名國人獲得1200元生日住宿金。第二是「平日住宿優惠」預計發行住宿券，週日至週四，每人最多2晚2000元，第1晚抵用800元、第2晚連住抵用1200元。
另外，交通部也推動「遊樂園留宿」，週一至週四且非國定假日，任一晚合法旅宿發票，住宿當日與隔日至全國26家觀光遊樂業主題樂園，可享第2天入園門票免費優惠。
針對團體旅遊部分，則有「企業員工國內旅遊獎勵」由旅行業招攬30人以上企業員工旅遊，包裝至少2天1夜之行程，但例假日不超過1天。每家旅行業者可申請10團企業員工旅遊遊程行銷獎勵金，每團1萬元；每家公司可申請1團企業員工旅遊獎助金2萬元。
除此之外，在交通方面推行「Taiwan PASS平日國旅優惠」週日至週四4折優惠，每套產品1000元；或Taiwan PASS平日加贈每房每晚1500元住宿抵用金，各限量2萬套。
照片來源：取自羅廷瑋臉書
《更多CNEWS匯流新聞網報導》
2.2億改善長億高中圖資大樓 何欣純曝再將爭取中央專款栽培台中學子
賴順仁盼捷運綠線延伸案脫鉤彰化段 蘇瑞文：綜合規劃2026首季送審議
【文章轉載請註明出處】
其他人也在看
陸客不來！北海道景點擠爆 業者：台客超多
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗本月上旬表示「台灣有事」可能構成「存立危機事態」，引發中國強烈反彈，並祭出一連串反制措施，其中包括呼籲中國民眾避免前往日本旅遊。距離這項呼籲發布已超過10天，...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前
陸客反日湧南韓旅遊 網見他「登濟州島拉屎」超崩潰
陸客反日湧南韓旅遊 網見他「登濟州島拉屎」超崩潰EBC東森新聞 ・ 1 天前
中國客不來日本也不慌 北海道店家：台灣人很多
日本北海道三天連假迎來大量旅客，即便中國政府日前呼籲民眾「暫緩赴日旅遊」已滿 10 天，但熱門景點依然擠滿人潮，函館朝市商家更直言，「幾乎沒有受到影響」，更說明顯感受到台灣旅客增加。鏡週刊Mirror Media ・ 22 小時前
北京再出手！中國飛日本航班砍到2026年3月
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗本月上旬在國會答辯時，提及有關於「台灣有事」的言論，引起中國強烈不滿，呼籲中國民眾避免前往日本旅遊，中國航空公司也大減日本航班。原本有消息稱中國航空公司減班情...今日新聞NOWNEWS ・ 16 小時前
「遠得要命的枋山火車站」有著無敵落日美景
交通部鐵道局執行的南廻線9車站景觀改善工程預計年底前完成，未列入計畫的枋山車站，因遠離市區，使用率偏低，已降為無人車站，但這座位於半山腰被當地居民戲稱為「遠得要命的火車站」，卻有著無敵的落日美景，居高臨下，枋山鄉美麗的海岸線盡收眼底，鄉公所希望台鐵能善用這項資源結合地方發展觀光。自由時報 ・ 1 天前
不去日本改去韓國 爆濟州島登山步道驚見中國遊客「大便攻擊」韓網怒批
近期中國和日本關係緊張，中方大幅減少航班與旅遊團，傳出中國遊客傾向轉往韓國旅遊。不過韓國這幾個月來也爆發反中示威抗議，當地對於大量中國遊客造成的觀光公害也頗感困擾，據傳有網友就在濟州島漢拏山的登山步道，目擊疑似中國遊客帶小孩，直接在路邊公然排泄，讓韓國網友直呼震驚。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
閉園前最後巡禮！力麗馬告生態園區3大提案 邀旅客山林慢旅行
疫後深度體驗的慢旅興起，時節入冬，萬物由熱鬧歡騰趨向平靜，也讓旅人們以慢步調的旅遊方式為身心靈充電。隱居山林深處、堪稱世外桃源的力麗馬告生態園區明年3月即將閉園休養，即日起至2026年2月27日，力麗馬告生態園區企劃推出「馬告雙湯森旅」、「武陵賞櫻住房專案」與「香氛鍋物五感饗宴」秋冬3大旅遊提案，以茶席、溫泉、賞櫻接駁與香氛鍋物等多元體驗，打造一段被自然擁抱的山林假期。力麗觀光邀旅人循著季節的步伐，閉園之前，「身」入力麗馬告生態園區最動人的時節，在芬多精環繞下，體驗一場森林秘境的季節慢旅。中時新聞網 ・ 16 小時前
解鎖墾丁最新海景飯店！「風華渡假酒店－墾丁館」獨家首賣限時55折開搶
嘉楠集團旗下旅宿品牌「風華渡假酒店」全新據點插旗屏東墾丁，此為集團的第4間飯店，座落於恆春半島山海交會的靜謐位置，擁有得天獨厚的優越景觀視野，為國旅渡假的全新選擇。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
陸客大退潮！赴日旅遊最佳時機到了？達人「直球回答」實測數據曝光
近來中日關係緊繃，中國外交部領事司呼籲「近期暫勿前往日本」。隨後，《南華早報》引述資深航空分析師指出，自11月15日起，中國航空公司約有49萬1000張赴日機票遭取消，其中上海出發航班退票比例最高，損失達數十億人民幣。在大批陸客紛紛取消赴日旅遊後，不少人開始討論，現在是否正是前往日本旅遊的「好時機」。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
力麗觀光現金放大術！推「萬元入住」優惠方案 超值組合32折起
普發現金開始提領，且冬季旅遊需求同步升溫，力麗觀光自即日起至2026年2月13日間推出「萬元入住」優惠系列方案，以1萬元即可享雙城漫遊、二泊三食、四天三夜等多款冬日行程，主打「自由搭配」、「彈性入住」、「一次滿足」，讓旅人以最輕鬆的方式擁抱溫泉、鍋物與山湖風光，一次滿足冬季放鬆所需。中時財經即時 ・ 21 小時前
苗栗放空系行程來了！波斯菊花海、銅鑼杭菊、森林系公車咖啡館！溫泉煮蛋不用跑宜蘭
苗栗最療癒的「放空系行程」來了！正值花季，銅鑼杭菊與波斯菊花海陸續盛開，大片雪白、金黃與粉嫩花色鋪滿丘陵，吸引許多旅客前往拍照。再搭配三義火焰山的紅色岩壁、四十二份湧泉的透明泉水、或到森林系公車咖啡館悠閒喝杯咖啡，完全不用跑宜蘭就能泡溫泉煮蛋、享受大自然療癒力。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 4 天前
苗栗獅潭拍仙草花海 遊山間老街、嚐仙草冰、取仙水後攻頂小百岳！一日遊路線超充實
2025 獅潭仙草花節像是為山谷套上夢幻濾鏡，淡紫色花海在微風中輕搖，讓人一踏進就忍不住按下快門。沿著神秘小徑走進獅潭老街，老屋、石階與小店散發著純樸的山城韻味；品嚐仙草冰或 Q 彈仙草凍，甜甜地補充滿滿能量。前往挑戰新手也能輕鬆征服的仙山步道，順道到協靈宮取一瓢仙水祈願平安。最後再以鳳淋客家小館的熱騰騰家常滋味，仙氣、山氣與人情味一次收集。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 4 天前
賴清德籲赴日觀光 卓榮泰曝國旅明年3月起多項優惠
國策顧問透露總統賴清德指示組團赴日本旅遊，引發國旅業者不滿，行政院長卓榮泰說，總統的原意是要出國的國人多多到日本，但在國內旅遊則可幫助國內觀光，通部觀光署已研擬在明年要提升觀光旅遊，預計2026年3月就會上路。中時新聞網 ・ 22 小時前
來吉遇見鄒族、奮起湖尋味山城 嘉縣推二日部落文化遊
【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】嘉義縣文化觀光局持續推動「鄒族部落觀光」品牌，以文化、自然與生活體驗為核心，推出台灣好報 ・ 1 天前
台灣人在菲律賓開店闖出一片天 「推7下按摩 」成長灘島旅客放鬆愛店
【互傳媒／記者 蘇彩娥／菲律賓 報導】菲律賓長灘島近年再度成為台灣旅客的度假首選，隨著菲律賓皇家航空直飛班機開互傳媒 ・ 1 天前
嘉義新港奉天宮媽祖12/19神遊阿里山 阿里山賓館推優惠
嘉義縣新港奉天宮媽祖將與澎湖、金門、媽祖等地神明，在12月19日搭乘阿里山林業鐵路觀光列車「栩悅號」前往阿里山，12月20日與來自嘉義縣20多尊神明在阿里山祝山觀日平台登高祈福。位於阿里山森林遊樂區的阿里山賓館，推出「媽祖抵嘉，追女神遊阿里山」優惠，邀請旅客住宿，就近到祝山觀日平台與神明一起迎阿里山自由時報 ・ 23 小時前
《大陸社會》12條中日航線停了 專家：陸客「斷流」將重創日本
【時報-台北電】據觀察者網報導，截至11月24日10點，已有12條中日航線取消所有航班。航班管家DAST提供給觀察者網的數據顯示，未來一周赴日計劃航班取消率，將在11月27日達到21.6％，為一個月以來最高值。 取消率靠前的航線有天津濱海至關西國際（65.0％）、南京祿口至關西國際（59.4％）、廣州白雲至關西國際（31.3％）、上海浦東至關西國際（30.1％）。 此前，多家中國航司宣佈大規模調整赴日航班，涉及航線削減、班次減少及免費退改政策，這一調整將持續至2026年3月28日，覆蓋春節假期。 英國《衛報》此前報導稱，數十萬中國遊客取消前往日本旅行正在對日本的經濟和旅遊業產生影響，兩國的簽證處理和文化交流被暫停，日本的旅遊類、娛樂類和零售業股市持續下跌。 法新社的報導稱，根據日本官方數據，中國原是日本最大遊客來源國，2025年前三季赴日遊客近750萬人次，在日本月均消費額突破10億美元，貢獻了近30％的旅遊總消費額。中國發佈旅行提醒後，日本旅遊業應聲停滯。 有數據顯示，目前，日本東京成田機場中國航線預訂量單日下滑65％，京都、奈良等地依賴中國遊客的旅館空房率飆升至70％。不少遊客辦理時報資訊 ・ 1 天前
易遊網55折獨家首賣墾丁最新海景飯店！每人最低3,244元起 領折扣碼最高再減500元
嘉楠集團旗下旅宿品牌「風華渡假酒店」全新據點插旗屏東墾丁，此為集團的第4間飯店，座落於恆春半島山海交會的靜謐位置，擁有得天獨厚的優越景觀視野，為國旅渡假的全新選擇。迎接「風華渡假酒店－墾丁館」於12月1日展開試營運，易遊網獨步官網與各大訂房平台，今(24)日搶先推出獨家首賣優惠專案，全館房型限時5天下殺55折起，依房型人數加贈早晚餐之外，訂房加購高鐵票還可享78折起。中時財經即時 ・ 1 天前
西拉雅20週年慶 關子嶺一日遊套票 限量20元
記者盧萍珊∕官田報導 西拉雅國家風景區管理處慶祝成立二十週年，十一月二…中華日報 ・ 1 天前
后里泰安鐵道文化園區周邊景觀設施改善 新風貌曝光
為提升舊山線后里泰安鐵道文化園區旅遊環境品質及體驗感，台中市政府推動舊泰安車站及泰安派出所周邊環境改善工程，爭取中央補助投入近3,000萬元經費，全面升級園區休憩設施。觀旅局表示，歷經數月大改造，這次中廣新聞網 ・ 1 天前