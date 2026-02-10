生活中心／綜合報導

這週就是農曆新年了，回顧過去這一年，交通部在行人安全、道路駕駛、以及重大建設、到春節疏運，陸、海、空都有不錯成績，部長端出施政成績單，也展望馬年能更好，喊出2026交通全面升級。

交通部長陳世凱帶領之下，所屬機關一級主管通通來了，新春記者會上，除了交出這一年的交通成績單，面對接下來的春節疏運，部長說，大家都準備好了！交通部長陳世凱：「我們希望說，各個運具之間能夠平衡，比如說，大家覺得高鐵比較塞，我們就希望台鐵在軌道運輸上面，能夠負擔更重(的責任)，特別推出了，國道客運(打折)最低可以到4.2折。」

交通部端施政成績單迎馬年 拚「觀光雙輪驅動」全面升級

交通部開新春記者會，喊出「2026交通全面升級」。（圖／民視新聞）喊出2026讓交通全面升級，部長細數陸海空、觀光政績，像是高齡換照、努力一整年走訪各社區，淡江大橋今年5月就要通車，打造國門新地標，以及迎來20週年的高鐵，N700ST新列車，8月就會抵台，還有鐵道旅遊要吸引更多國內外旅客，觀光列車的上路、還有平溪線、集集線陸續復駛，簡報也回顧，去年9月馬太鞍溪堰塞湖事件，這場對交通部的壓力測試，撐住災區交通，運具聯防黃金3小時至關重要。交通部長陳世凱：「我們希望預警(系統)能夠更快，應變能夠更準，一旦警報響起，鐵路、公路、海運、空運，必須要立即啟動聯防。」

交通部端施政成績單迎馬年 拚「觀光雙輪驅動」全面升級

交通部長陳世凱指出，當災害發生時，運具聯防黃金3小時至關重要。（圖／民視新聞）國旅補助方案，住房率持續增加，像是平日住宿優惠、生日優惠，雖然面臨預算卡關，但交通部還是積極溝通，還有台灣門面桃園機場，第三跑道土地要完全取得，還要跨單位整合，全面推動航管，海上交通，也沒忘記離島地區，預計完成基隆、高雄郵輪碼頭2座岸電、以及高雄貨船3座岸電，並完成國際商港未來5年的整體建設規劃。交通部長陳世凱：「我們要打破城鄉之間的邊界，並且讓軌道的體驗，更加精緻化，交通部的升級，不只是要走得更遠，更是要做得更好。」從打造安全平權的交通環境，到拓展永續數位觀光，透過Ai科技跟系統整合，陸、海、空，出國、返鄉，只要走出家門的每一步，都是一條平安的路。

