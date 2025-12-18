交通部管不動台灣交通問題？ 交通粉專點名：行政院長應親自扛起跨部會整合責任

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

每年台灣約有三千人的交通死亡，規模已等同一場長期戰爭。長期關注台灣交通問題的粉專「台灣交通地獄」指出，台灣交通改革多年停滯不前，關鍵原因在於交通權責長期破碎、缺乏最高層級的整合與指揮；並強調，交通問題橫跨工程、執法、教育與都市規劃，已非交通部單一部會所能解決，他點名行政院長應親自扛起跨部會整合責任，否則改革只會陷入部會互踢皮球的無限循環。

交通粉專點名，行政院長應親自扛起跨部會整合責任，否則改革只會陷入部會互踢皮球的無限循環。（圖／行政院）

「台灣交通地獄」分析，目前台灣交通治理結構高度分散，交通部僅負責交通法規、號誌設置規則及省道路網；市區道路的設計標準，包含人行道寬度、路口配置，則由內政部國土管理署主導；交通執法歸內政部警政署管轄；交通安全教育由教育部負責；實際畫設標線、道路施工與違停取締，則落在地方政府手中。這樣的權責切割，使得多數發生在市區道路的行人死亡事故，往往陷入「交通部管不到工程、工程部門不必對交通安全負責」的制度真空。

廣告 廣告

「台灣交通地獄」直言，車本位思維並非口號問題，而是深藏在工程流程的細節中。過往道路工程常出現「先鋪路、後畫線」的制度性錯誤，工程單位完成道路後，才由交通單位補畫標線，導致車道對不準、突兀左轉道等高風險設計，實際上已造成無數事故。交通粉專認為，唯有由行政院長主導，成立具實權的跨部會實體辦公室，統一工程設計與交通規範，才能從根本終結這類結構性亂象。

針對2023年底通過的《道路交通安全基本法》，「台灣交通地獄」坦言，法律雖已明定行政院須召開中央道路交通安全會報，並由行政院長擔任召集人，但成效關鍵不在於會議形式，而在於行政院長是否展現實質政治意志。若僅止於宣示「努力降低死亡率」，卻未對地方政府與部會提出具體改善期限、設計強制標準或補助款連動機制，該會報恐流於形式，成為各部會的「大拜拜」。

每年台灣約有三千人的交通死亡，「台灣交通地獄」提醒，政府若真正將交通安全視為國安議題，就必須以最高指揮層級進行統籌調度。行政院長不應只是聽取簡報，而應扮演「總指揮官」角色，強勢協調內政部在工程與警政體系、以及交通部在法規制度間的結構性矛盾，交通問題才有改善可能。

更多FTNN新聞網報導

司委會追究行政院不副署責任 張惇涵：所謂「菩薩畏因，眾生畏果」

翁曉玲要府院到立院報告備詢《財劃法》不副署案 總統府：不會去

嘆藍白強行表決令人遺憾 賴清德重申：政院不副署《財劃法》是捍衛憲政秩序

